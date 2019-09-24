ناقلة النفط السويدية المحتجزة في إيران تغادر موقعها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 سبتمبر 2019, 12:56 مساء
الناقلة «ستينا إمبيرو» وزورق للحرس الثوري قبالة ميناء إيراني- 21 يوليو 2019 (فرانس برس).

لم تعد سفينة النفط السويدية التي ترفع العلم البريطاني في موقعها المحتجزة فيه من قبل السلطات الإيرانية، إذ تحركت من ميناء بندر عباس جنوبي إيران.

ونقلت «فرانس برس» عن موقع «تانكر تراكرز» المتخصص في تعقب حركة ناقلات النفط، الثلاثاء، أن السفينة تحركت، فيما قال الناطق باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، في تصريحات أمس الإثنين إن السفينة التي اعترضها الحرس الثوري في 19 يوليو الماضي باتت حرة في تحركاتها دون أن يحدد متى ستبحر.

وقال موقع تتبع حركات ناقلات النفط: «تكشف صور الأقمار الصناعية (...) أن ستينا إمبيرو لم تعد راسية في هذا الموقع (27'07 شمالا، 56'25 شرقا)»، حيث كانت راسية منذ الأسبوع الثاني من أغسطس». ويبلغ طول السفينة 183 مترا ويضم طاقمها 23 شخصا، أطلق سبعة منهم في 4 سبتمبر.
واتهمت السلطات الإيرانية السفينة بتجاهل نداءات الاستغاثة وبإيقاف جهاز إرسالها بعد اصطدامها بقارب صيد. وأعلنت عن بدء إجراءات قانونية بحقها.

احتجاز السفينة تم بعد ساعات قليلة من إعلان محكمة في جبل طارق عن تمديد احتجاز الناقلة الإيرانية «غريس 1» من قبل الشرطة والجمارك في هذه الأراضي البريطانية في أقصى جنوب إسبانيا.

برغم ذلك، أنكرت إيران أن يكون احتجاز «ستينا إمبيرو» ردا على اعتراض «غريس 1» التي تغير اسمها إلى «أدريان داريا 1 » وغادرت جبل طارق في 18 أغسطس بعد قرار المحكمة الإفراج عنها، على الرغم من طلب الولايات المتحدة تمديد احتجازها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب: أستحق جائزة نوبل السلام «لكنهم لا يعطونها بنزاهة»
دولى
ميسي يُتوج بأفضل لاعب في العالم
رياضة عالمية
كاركاتير حليم - المسار الديمقراطي في ليبيا
كاريكاتير
الحاجة أم الاختراع.. يمني يحول حافلات جامعية دمرتها الحرب إلى صهاريج مياه
عربى
بعد 178 عاما.. رائدة السياحة «توماس كوك» تشهر إفلاسها وتعيد 600 ألف سائح لبلادهم
اقتصاد
لودريان: اجتماع فرنسي - إيطالي حول ليبيا في الأمم المتحدة الخميس المقبل
ليبيا
لجنة إعادة استقرار بنغازي تعتمد 113 مليون دينار لتنفيذ 99 مشروعا لصالح المدينة
ليبيا
تحديث: 5 دول غربية وتركيا والإمارات تدعم وحدة واستقلالية المؤسسة الوطنية للنفط
ليبيا
غويتريس: الحرب في سورية وليبيا واليمن لا يفوز بها أحد.. الجميع خاسر
ليبيا
كاركاتير خيري - مساعدات خارجية للشعب الليبي!
كاريكاتير
معهد كندي: الاقتصاد الليبي الأكثر تقييدا في العالم
ليبيا
«فاو»: ليبيا بحاجة لمساعدات غذائية خارجية بسبب استمرار النزاع وضغوط اللاجئين
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تعرف على جديد سوناتا 2020