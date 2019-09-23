إندونيسيا: خلل في تصميم طائرة بوينغ 737 وراء تحطم رحلة «لايون إير»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 12:38 مساء
طائرة تابعة لشركة ليون إير الإندونيسية تهبط في مطار الجفري في مدينة بالو في وسط إندونيسيا، 7 أكتوبر 2018 (فرانس برس)

توصلت السلطات الإندونيسية إلى استخلاصات أولية، تشير إلى أن مشكلات في تصميم طائرة «بوينغ 737 ماكس» والإشراف عليها لعبت دورا كبيرا في تحطم طائرة شركة «لايون إير» قبالة سواحل إندونيسيا في 2018، وفق ما أوردت جريدة «وول ستريت جورنال» أمس الأحد.

وأضافت الجريدة الاقتصادية في مقال نشر على موقعها الإلكتروني أن التقرير الذي يتوقع نشره رسميا في مطلع نوفمبر ينسب الحادث كذلك إلى سلسلة من الأخطاء في قيادة الطائرة والمشكلات المتصلة بصيانتها، وأدى تحطم الطائرة التابعة لشركة «لايون إير» الإندونيسية للرحلات المتدنية الكلفة بعيد إقلاعها من جاكرتا في أكتوبر لسقوط 189 قتيلا. وبعد بضعة أشهر، تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية بعيد إقلاعها من أديس أبابا موقعة 157 قتيلا. وعلق استخدام طائرات «بوينغ 737 ماكس» منذ ستة أشهر، وفق وكالة «فرانس برس».

وأشارت التحقيقات الأولية في الحادثين إلى نظام التحكم الآلي بالطيران «إم سي إيه إس» المصمم خصيصا لطائرة «737 ماكس». وذكرت الجريدة أن المحققين الإندونيسيين من الوارد أن بدلوا استخلاصاتهم التي تقاسموها في الوقت الحاضر مع الهيئة الفدرالية الأميركية للملاحة الجوية والهيئة الوطنية الأميركية لسلامة النقل. ومن المقرر أن يتوجه مندوبون أميركيون إلى إندونيسيا في نهاية الشهر لمناقشة المسألة. وعدد المحققون أكثر من مئة عامل ساهمت في الكارثة الجوية.

وأكدت شركة بوينغ في اتصال أجرته معها وكالة «فرانس برس» أنها «تواصل تقديم دعمها للتحقيق» الذي تجريه السلطات الإندونيسية، فيما امتنعت هيئتا الملاحة الجوية وسلامة النقل عن الإدلاء بأي تعليق. وأضافت الجريدة أن هيئة سلامة النقل ستعلن نهاية الشهر سلسلة توصيات تتراوح بين تعزيز كفاءات القيادة اليدوية لدى الطيارين وتحسين آلية مصادقة هيئة الملاحة الجوية على تصاميم الطائرات الجديدة.

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