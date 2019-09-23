ارتفاع أسعار النفط 1% لشكوك حول موعد استئناف إمدادات السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 سبتمبر 2019, 10:46 صباحا
صورة التقطت في 15 سبتمبر 2019 لمنشأة نفط أرامكو جنوب العاصمة السعودية الرياض (فرانس برس)

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% بفعل شكوك حيال مدى سرعة استئناف السعودية إمدادات الخام بالكامل بعد هجوم على أكبر منشأة معالجة في المملكة واستمرار التوترات الشديدة في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت إلى 65.50 دولار للبرميل، وسجل عقد أقرب استحقاق 65.04 دولار، مرتفعًا 76 سنتًا بما يعادل 1.18 % بحلول الساعة 0645 بتوقيت غرينتش. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 58.73 دولار للبرميل، بزيادة 64 سنتًا أو 1.1 % بعدما سجل في وقت سابق 59.39 دولار، وفق وكالة «رويترز».

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وعلى الرغم من جهود السعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، لطمأنة الأسواق العالمية بشأن قدرتها على استئناف الإنتاج بالكامل في نهاية الشهر الجاري بعد الهجوم الذي وقع في منتصفه، فإن شكوك العملاء والتجار مستمرة. وأدى الهجوم لتوقف نصف إنتاج المملكة النفطي. وغيرت شركة «أرامكو» السعودية المملوكة للدولة بعض الشحنات إلى أنواع خام أخرى وأرجأت تسليم شحنات خام ومنتجات مكررة للعملاء لعدة أيام بعد الهجوم.

وتصاعدت التوترات في الشرق الأوسط بعد الهجوم، وقال الـ«بنتاغون» إنه أمر بنشر قوات إضافية في منطقة الخليج لتعزيز الدفاعات الجوية والصاروخية للسعودية.

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