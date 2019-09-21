الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: الشركة أصبحت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 سبتمبر 2019, 11:19 صباحا
صورة التقطت في 15 سبتمبر 2019 لمنشأة نفط أرامكو بالقرب من منطقة الخرج جنوب الرياض (فرانس برس)

أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، في رسالة لموظفي الشركة أن «أرامكو» باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر «أقوى من ذي قبل».

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يحل في 23 من سبتمبر: «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا»، وفق وكالة «رويترز».

وأكمل قائلا في رسالته: «وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

وفاة «سيدة صبراتة» تضع «الكيتو» في قفص الاتهام
ليبيا
«النهضة» تعلن دعم قيس سعيد في انتخابات الرئاسة التونسية
عربى
مفاوضات لإعادة مزرعة وقصر عائلة الملك السنوسي
ليبيا
جريدة «الوسط»: حراك دولي تقوده ألمانيا .. وفرنسا وإيطاليا تلحقان به
ليبيا
«تعليم الوفاق» تقترح إنشاء مصرف لتمويل طلاب الجامعات
ليبيا
السفير الأميركي في ليبيا يلتقي حفتر في أبوظبي
ليبيا
أوقاف بنغازي تطالب خطباء المساجد بتحذير المواطنين من «حفل غنائي»
ليبيا
صدور العدد «200» من جريدة الوسط
ليبيا
جلسة استماع في الكونغرس بعد التخوف من مضمون اتصال هاتفي أجراه ترامب مع مسؤول ...
دولى
ليبيا تشارك في ثلاثة سباقات ببطولة أفريقيا للصم
رياضة محلية
اجتماع دولي «غير معلن» حول ليبيا بمبادرة من ميركل
ليبيا
«قوة حماية طرابلس» تدعو إلى حل الأزمة عبر الحوار ونبذ الإرهاب والفساد
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«سي آي إيه» دربت حيوانات على الجاسوسية