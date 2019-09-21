الرئيس التنفيذي لـ«أرامكو»: الشركة أصبحت بعد الهجمات أقوى من ذي قبل

صورة التقطت في 15 سبتمبر 2019 لمنشأة نفط أرامكو بالقرب من منطقة الخرج جنوب الرياض (فرانس برس)

أكد الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة «أرامكو» السعودية، أمين الناصر، في رسالة لموظفي الشركة أن «أرامكو» باتت بعد الهجمات على معاملها في بقيق وخريص في 14 سبتمبر «أقوى من ذي قبل».

وأضاف الناصر في الرسالة التي وجهها بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، الذي يحل في 23 من سبتمبر: «لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون في رؤيتنا منكسرين مزعزعين، ولكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التي استهدفت ضرب الاقتصاد العالمي وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابي لم يحسب له المعتدون حسابا»، وفق وكالة «رويترز».

وأكمل قائلا في رسالته: «وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة في الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذي قبل».