ترامب: لا حاجة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب (أرشيفية: الإنترنت)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، أن لا حاجة للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نهاية 2020، مشددا على متانة الاقتصاد الأميركي.



وترامب الذي أكد في بداية 2018 أن «الحروب التجارية جيدة ويسهل كسبها»، يدرك أن مواقفه موضع ترقب شديد بشأن هذا الملف الذي يثير التوتر في الأسواق المالية ويؤدي إلى قلق بشأن النمو الأميركي، حسب ما ذكرت «فرانس برس».



وفي مسعاه للحصول على ولاية رئاسية ثانية من أربع سنوات، يحاول رجل الأعمال السابق في نيويورك طمأنة المزارعين الأميركيين الذين يعانون بشدة من رد الفعل الصيني على العقوبات الأميركية.



وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون: «لا أعتقد أنني بحاجة إليه (الاتفاق) قبل الانتخابات».



وتابع: «الناس يعرفون أننا نقوم بعمل جيد»، معتبرا في ما يشبه استباق الأحداث، أنه على قناعة بأن ذلك لن يؤثر على نتيجة الاقتراع الرئاسي.



وانخرطت القوتان الاقتصاديتان الكبريان في العالم في حرب تجارية ترجمت كل منهما بفرض رسوم جمركية على سلع بقيمة مئات مليارات الدولارات. لكن صدرت عنهما في الأيام الأخيرة إشارات تهدئة.



بيد أن نتيجة المفاوضات التي يفترض أن تستأنف على مستوى عال في أكتوبر بواشنطن، لا تزال موضع شك.



وقد جرت مناقشات مثمرة بين مفاوضين صينيين وأميركيين يومي الخميس والجمعة في واشنطن، استعدادا للمفاوضات المرتقبة، حسب ما أعلن مكتب الممثل التجاري الأميركي، الجمعة.



وأضاف ترامب الذي كثيرا ما افتخر بمهاراته كمفاوض وندد بسلبية أسلافه من الديموقراطيين والجمهوريين في هذا الملف الشائك: «نريد اتفاقا كاملا. اتفاق جزئي لا يهمني».



واعتبر الرئيس الأميركي أن التوصل إلى اتفاق «يمكن أن يحصل بسرعة، لكنه لن يكون الاتفاق الصحيح. علينا أن نقوم بالأمر بشكل صحيح»، مضيفا أنه «اتفاق معقد، لا سيما في ما يتعلق بحماية الملكية الفكرية».



وبلغ نمو الناتج الإجمالي الصيني 6.2% بالقياس السنوي في الفصل الثاني من 2019، وهو أدنى مستوى له منذ 27 عاما على الأقل.