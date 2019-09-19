الخطوط الجوية القطرية تسجل خسائر بقيمة 639 مليون دولار

الخطوط الجوية القطرية تعلن تسجيل خسائر بقيمة 639 مليون دولار (فرانس برس)

أعلنت الخطوط الجوية القطرية، أمس الأربعاء، أنها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019، وعزت الشركة ذلك إلى إغلاق أسواق رئيسية في وجهها.

وتفرض الإمارات، التي كانت تعد سوقا رئيسية للشركة القطرية، إضافة إلى السعودية والبحرين ومصر، حصارا اقتصاديا على قطر منذ العام 2017، وأغلقت مجالاتها الجوية وحدودها وأسواقها في وجه الدوحة. وتتهم هذه الدول قطر بإقامة روابط مع جماعات متطرفة وقربها من إيران، العدو اللدود للرياض، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت الخطوط الجوية القطرية في بيان إن السنة المالية حتى مارس «كانت مليئة بالتحديات»، مبدية أسفها لـ«تسجيل خسائر صافية بلغت 2,3 مليار ريال قطري (639 مليون دولار) تعود إلى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات أسعار الصرف». لكن الشركة أكدت أن «القواعد الأساسية لأعمالنا تبقى قوية للغاية».

31 وجهة جديدة

وكشفت الشركة عن إضافتها 31 وجهة جديدة «منذ بدء الحصار غير الشرعي»، لتعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، إضافة إلى طائرات جديدة. وقال البيان إن أسطول الخطوط الجوية القطرية زاد عدده 25 طائرة «إلى درجة أن الشرطة رحبت بطائرتها الـ250 في مارس 2019».

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وسجلت شركة الطيران الوطنية للإمارة الخليجية خسائر بلغت 69 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء ذلك بعد فترة من الوفرة في السنة المالية السابقة للأزمة، عندما سجلت زيادة بنسبة 22% في صافي الأرباح في عامي 2016 و2017. وجاءت الخسائر خلال الفترة الأخيرة على الرغم من ارتفاع إجمالي الإيرادات بنسبة 14% إلى 13,2 مليار دولار.