ارتفاع أسعار النفط رغم تعهد السعودية باستئناف الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 11:30 صباحا
حقل نفط في ولاية تكساس الأميركية يوم 22 أغسطس 2018. ( رويترز)

ارتفع سعر خام برنت بفعل التوترات في الشرق الأوسط، التي أبقت على حذر المستثمرين، ليغير اتجاهه النزولي الذي شهده في وقت سابق من التعاملات، في استمرار خسائر تكبدها في الجلسة السابقة، بعد أن قالت السعودية إنها ستستعيد إنتاجها بحلول نهاية سبتمبر.

ونزلت الأسعار 6%، أمس الثلاثاء، بعدما صرح وزير الطاقة السعودي بأن المملكة استطاعت العودة بإمدادات الخام إلى مستويات ما قبل هجمات مطلع الأسبوع على منشأتين لها، مما أدى إلى توقف 5% من الإنتاج العالمي للنفط، حسبما ذكرت وكالة «رويترز».

ولكن الخسائر توقفت، الأربعاء، بعد أن قالت الولايات المتحدة إنها تعتقد أن الهجوم على منشأتي النفط السعوديتين انطلق من جنوب غرب إيران. ونفت إيران تورطها في الهجوم.

وصعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي، مزيج برنت، 41 سنتا أو 0.6% إلى 64.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0652 بتوقيت غرينتش، بعدما هوت 6.5% في الجلسة السابقة.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبعة سنتات، أو ما يعادل 0.1% إلى 59.41 دولار للبرميل بعدما خسرت 5.7%، أمس الثلاثاء.

وقال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أمس الثلاثاء، إن إنتاج النفط سيبلغ 9.89 مليون برميل يوميا في المتوسط في سبتمبر وفي أكتوبر، وإن أكبر بلد مصدر للخام في العالم سيعمل على ضمان تزويد العملاء بإمدادات نفطية كاملة في الشهر الحالي.

وأبلغت «أرامكو» عددا من المصافي الآسيوية أنها ستمدها بالكميات الكاملة لمخصصات أكتوبر من النفط الخام ولكن مع بعض التغييرات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

70 جائزة في سباق نصف ماراثون طرابلس
رياضة محلية
بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكون يتمدد.. والعلماء في دوامة الجدل