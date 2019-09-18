الاحتياطي الفيدرالي يضخ 75 مليار دولار لمنع ارتفاع أسعار الفائدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 سبتمبر 2019, 12:05 صباحا
جانب من مبنى الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن في 2 مايو 2018. (فرانس برس)

أعلن الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، الثلاثاء، أنّه سيتدخّل في الأسواق مجدّداً الأربعاء من خلال ضخّ 75 مليار دولار من السيولة الإضافية بهدف إبقاء معدلات الفائدة عند المستوى المحدّد من قبل المصرف المركزي.

وقال الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إنّه تدخّل للمرة الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن في الأسواق لضخّ ما يصل إلى 75 مليار دولار بهدف منع أسعار الفائدة القصيرة الأجل من الارتفاع كثيرا، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وتدخّل المصرف من خلال اتفاقيات إعادة الشراء (ريبو)، وهي أداة مالية تتيح للاحتياطي الفيدرالي إبقاء سعر الفائدة لمدة ليلة واحدة في أدنى مستوياته.

وقال البنك في بيان إنّه على غرار ما فعل الثلاثاء فإنّه يعتزم القيام بهذه العملية مجدّداً الأربعاء «بغية إبقاء الفائدة الفعلية على الأموال الفدرالية ضمن معدّل يتراوح بين 2 و2,25%».

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