وزير الطاقة السعودي: إنتاج النفط سيعود إلى مستواه الطبيعي خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 10:47 مساء
وزير الطاقة السعودي خلال المؤتمر الصحافي في جدة الثلاثاء في 17 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الثلاثاء، أن إنتاج المملكة من النفط سيعود إلى مستوياته الطبيعية خلال أسبوعين، بعدما نجحت الرياض في استعادة نصف كمية الإنتاج، التي خسرتها إثر الهجمات على «أرامكو».

وأشار الوزير، وهو نجل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أن إمدادات النفط للأسواق العالمية عادت إلى ما كانت عليه قبل هجمات السبت، بعدما استعانت المملكة بمخزونات احتياطية، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وأوضح الأمير خلال مؤتمر صحفي في جدة: «إليكم بشرى سارة (...) عودة الإمدادات البترولية إلى الأسواق العالمية لما كانت عليه قبل الهجوم»، مضيفا أنه «جرى خلال اليومين الماضيين احتواء الأضرار واستعادة أكثر من 50% من الإنتاج»، مضيفا: «سيعود الإنتاج إلى ما كان عليه بنهاية سبتمبر الحالي».

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وبينما أكد مسؤول أميركي أن الهجمات التي تبناها المتمردون الحوثيون في اليمن انطلقت من إيران، تجنب وزير الطاقة السعودي، الذي عين في منصبه هذا الشهر تحديد الجهة التي تقف خلف العملية غير المسبوقة.

وقال: «لا نعلم من هي الجهة التي تقف خلف الهجوم»، مشددا على أن «المملكة تسعى للحصول على دلائل وقرائن بطريقة مهنية وبمعايير دولية متعارف عليها».

وزير الطاقة السعودي: الإمدادات النفطية للأسواق عادت كما كانت قبل الهجمات

وأثارت الهجمات أسئلة بشأن إمكانية تأثيرها في خطة الاكتتاب العام لـ5% من أسهم شركة «أرامكو».

لكن رئيس مجلس إدارة الشركة العملاقة، ياسر بن عثمان الرميان، قال خلال المؤتمر الصحفي إن «الاكتتاب العام مستمر كما هو، ولن نوقف أي شيء».

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