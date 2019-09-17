مؤسسة دولية: السعودية لن تعود لإنتاجها الطبيعي من النفط قبل شهر

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 سبتمبر 2019, 01:35 مساء
منشأة نفطية على مشارف العاصمة السعودية الرياض. (فرانس برس).

قالت مؤسسة «ستاندر آند بورز بلاتس»، الثلاثاء، إن السعودية ستحتاج لنحو شهر على الأقل لتعود إلى إنتاجها الطبيعي من النفط وتعويض نحو ثلاثة ملايين برميل، أي نحو نصف إنتاجها، الذي توقف بعد الهجوم على منشأتي نفط السبت الماضي.

وسجلت أسعار النفط ارتفاعًا في أسواق أمس الإثنين تأثرًا بالهجوم على المنشآت النفطية السعودية الذي تسبب بانخفاض الإمدادات في العالم، فيما يخيم الغموض على الأسواق العالمية، مع عدم وضوح التوقيت الذي يمكن أن تستعيد خلاله المملكة إنتاج النفط بالحجم الذي كانت عليه قبل الهجوم، وفق «فرانس برس».

هجمات السبت نتج عنها انفجارات أدت إلى اندلاع النيران في منشأتي بقيق، أكبر منشأة في العالم لمعالجة النفط، وخريص المجاورة لها، حيث يوجد حقل نفطي كبير في شرق السعودية، ما أدى إلى توقف إنتاج 5.7 مليون برميل يوميًّا أي نصف إنتاج النفط السعودي أو 6% من الإنتاج العالمي؛ وفيما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران مسؤوليتهم عن الهجمات، فإن الولايات المتحدة حملت إيران المسؤولية عن الهجوم، وهو ما رفضته طهران.

اقرأ أيضًا: السعودية تستعد لإعادة ضخ ثلث النفط المتوقف بسبب الهجوم على منشآتها في بقيق وخريص

وتعد مؤسسة «ستاندر آند بورز بلاتس» واحدة من أكبر المنصات العالمية المستقلة لبيانات المؤشرات السعرية لأسواق الطاقة. وقالت في بيانها اليوم الثلاثاء: «السعودية ستقول على الأرجح إن باستطاعتها إمداد زبائنها في شكل كامل، رغم أن ذلك يشكل تحديًا مع مرور الوقت. أية إشارة لتأجيل أو تقليل الإمدادات ستؤدي لمزيد من ارتفاع الأسعار في الأسابيع والأشهر المقبلة».

وأوضحت أن التهديد بانقطاع طويل الأجل لإمدادات النفط السعودي يبرز نقص الطاقة الإنتاجية الفائضة في السوق، التي تقدر بنحو 2.3 مليون برميل يوميًّا، تنتج الرياض معظمها.

وبلغت أسعار خام برنت الثلاثاء أكثر من 68 دولارًا للبرميل في شكل طفيف، ما يمثل تراجعًا بسيطًا بعد أن شهدت أسعار النفط ارتفاعًا بنسبة 20% الإثنين، مسجلة أكبر ارتفاع خلال الجلسة نفسها منذ 1991 وحرب الخليج.

ومقرر أن يعقد وزير النفط السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مؤتمرًا صحفيًّا، مساء اليوم الثلاثاء، وهو الأول منذ وقوع الهجمات، حيث يتوقع أن يقدم آخر مستجدات جهود بلاده لاستعادة الإنتاج المفقود.

وتنتج السعودية 9.9 مليون برميل نفط يوميًّا، وتصدر 7 ملايين برميل يوميًّا منها معظمها للسوق الآسيوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يقترح على السعودية بيعها منظومتي صواريخ «إس 300» و«إس 400» بعد تعرضها ...
دولى
«سي إن إن» تنشر صور أقمار صناعية توضح آثار الهجوم على السعودية
عربى
من هو قيس سعيّد مفاجأة الانتخابات الرئاسية في تونس؟
عربى
مسؤول أمريكي: الهجوم على أرامكو السعودية لم يأت من اليمن
عربى
ختام بطولة المنطقة الغربية لبناء الأجسام
رياضة محلية
«بي بي سي»: دول غربية تتهم روسيا بإرسال مرتزقة إلى ليبيا
ليبيا
أبوراس على خطى القرقني في عالم احتراف بناء الأجسام
رياضة محلية
رحيل صاحب «حكايات الماضي القريب»
ثقافة وفن
السراج يبحث مع ممثلي قطاع الرياضة سبل إنهاء حرب طرابلس ضمن جلسات التشاور الوطني
ليبيا
كتاب لكاميرون يكشف دور بريطانيا في ثورة 17 فبراير
ليبيا
تونس تحبس أنفاسها قبل اقتراع رئاسي يتزامن مع انطلاق حملة الانتخابات التشريعية
عربى
سند الورفلي يجدد عقده مع الرجاء البيضاوي المغربي بـ450 ألف دولار
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة مبشرة عن مرضى السرطان