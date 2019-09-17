حل الأزمة التجارية.. مسؤول صيني يزور واشنطن تمهيدًا للمفاوضات

دونالد ترامب مع نظيره الصيني شي جين بينغ. (أرشيفية: الإنترنت).

ضمن مساعي حل الأزمة العالقة بين الصين وواشنطن تجاريًّا، يزور نائب وزير المالية الصيني الولايات المتحدة غدًا الأربعاء للتحضير للمباحثات التجارية بين البلدين الشهر المقبل.

وكالة أنباء «شينخوا» الرسمية ذكرت أن نائب وزير المالية لياو مين سيترأس وفدًا يزور الولايات المتحدة الأربعاء؛ لتمهيد الطريق لمباحثات رفيعة المستوى، حسبما نقلت عنها «فرانس برس». وسيكون نائب رئيس الوزراء الصيني ممثلًا للرئيس الصيني في المباحثات التجارية مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والمفوض التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربًا تجارية منذ أكثر من عام، لكنهما خففا أخيرًا من الرسوم الجمركية الانتقامية بينهما قبل استئناف المفاوضات المقررة في أكتوبر المقبل.

ونشرت الصين قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، فيما أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض زيادة في الرسوم العقابية على منتجات صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار لأسبوعين حتى 15 أكتوبر.