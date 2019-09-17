تراجع طفيف لأسعار النفط بعد 48 ساعة من «هجوم أرامكو»

صورة التقطت في 15 سبتمبر 2019 لمنشأة نفط أرامكو بالقرب من منطقة الخرج جنوب العاصمة السعودية الرياض (فرانس برس)

سجلت أسعار النفط الثلاثاء تراجعاً طفيفاً، بعد أن شهدت ارتفاعاً كبيراً أمس الاثنين بسبب الهجمات التي تعرضت لها منشأتين نفطيتين في السعودية ما أثار الخشية من حصول نقص في الذهب الأسود وتصعيد عسكري مع إيران.

وبعد إغلاق بورصة طوكيو، تراجع سعر برميل نفط برنت بحر الشمال بنسبة 0,38% مسجّلاً 68,76 دولاراً فيما انخفض سعر برميل النفط الأميركي «غرب تكساس الوسيط» بنسبة 0,84% مسجلاً 62,37 دولاراً، حسب وكالة «فرانس برس»

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والاثنين، ارتفع سعر نفط برنت بحر الشمال، وهو نفط مرجعي في السوق العالمية، بأكثر من 14,6% مسجلاً ارتفاعاً لم يشهد له مثيل منذ بدء التداول بهذا النفط عام 1988. أما بالنسبة لبرميل نفط «غرب تكساس الوسيط» المرجعي في نيويورك، فقد ارتفع سعره بنسبة 14,7% الاثنين، مسجلاً أعلى ارتفاع له منذ ديسمبر 2008.



وأدت الهجمات بطائرات مسيّرة السبت على منشأتين نفطيتين في السعودية إلى خفض الإنتاج السعودي بمقدار النصف ليتراجع بـ5,7 مليون برميل يومياً، ما يوازي حوالى 6% من الإمدادات العالمية. وبالإضافة إلى الخفض المفاجئ لإنتاج الذهب الأسود، أثارت الهجمات الخشية من تصعيد عسكري بين الولايات المتحدة وإيران التي تشتبه الرياض والولايات المتحدة بطريقة مباشرة إلى حدّ ما بأنها تقف خلف الهجمات.