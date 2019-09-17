العودة للمشاورات التجارية على رأس مباحثات وزير المالية الصيني في الولايات المتحدة

يزور نائب وزير المالية الصينيّ الولايات المتحدة الأربعاء للتحضير للمباحثات التجارية بين البلدين الشهر المقبل، وفق «فرانس برس».

وتخوض الولايات المتحدة والصين حربًا تجارية منذ أكثر من عام لكنهما خففا أخيرا من الرسوم الانتقامية بينهما قبل استئناف المفاوضات في أكتوبر.

وذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية أنّ نائب وزير المالية لياو مين يترأس وفدًا يزور الولايات المتحدة الاربعاء لتمهيد الطريق لمباحثات رفيعة المستوى.

ويعد نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ممثلا للرئيس الصيني في المباحثات التجارية مع وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين والمفوض التجاري الأميركي روبرت لايتهايزر.

والاسبوع الفائت، نشرت الصين قائمة من المنتجات الأميركية التي سيتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية المشددة المفروضة منذ العام الماضي، فيما أجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض زيادة في الرسوم العقابية على منتجات صينية تبلغ قيمتها 250 مليار دولار لأسبوعين حتى 15 أكتوبر.