السعودية تستعد لإعادة ضخ ثلث النفط المتوقف بسب الهجوم على منشآتها في بقيق وخريص

صورة التقطت في 15 سبتمبر 2019 لمنشأة نفط أرامكو بالقرب من منطقة الخرج جنوب العاصمة السعودية الرياض (فرانس برس)

تستعيد السعودية، اليوم الإثنين، ضخ على الأقل ثلث الإنتاج الذي عطلته هجمات السبت الماضي، على منشآتها النفطية، في مصنع بقيق وحقل خريص، وفق توقعات عدد من الخبراء.

وتسببت الهجمات في خفض الإنتاج السعودي بمقدار النصف لتتراجع بـ5,7 مليون برميل، الأمر الذي أحدث صدمة في أسواق النفط العالمية، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أمس الأحد، إن المملكة ستستخدم مخزوناتها الضخمة للتعويض جزئياً عن تراجع الإنتاج، كما سمحت الولايات المتحدة باستخدام احتياطياتها، ومع ذلك، وارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين بأكثر من 10%، فيما ساهمت الاتهامات الموجهة إلى إيران بإذكاء المخاوف الجيوسياسية.

إعادة ضخ مليوني برميل

وأفادت نشرة «معلومات الطاقة» (إينرجي إنتليجنس) نقلاً عن مصادر في قطاع النفط، إن مجموعة أرامكو السعودية العملاقة «على وشك استعادة ما يصل إلى 40%» من الإنتاج الفائت، أي نحو 2,3 مليون برميل يوميًا. ونقلاً عن مصادر مطلعة، كتبت صحيفة وول ستريت جورنال أن الأمر سيستغرق أسابيع لاستعادة كامل الطاقة الإنتاجية للمنشآت. وقال أحد مصادرها «يجب أن نكون قادرين على إعادة ضخ مليوني برميل يوميًا (في السوق...) بحلول الإثنين».

استعادة نصف الإنتاج

كما قدرت شركة الاستشارات «إينرجي أسبيكتس» أيضًا أن السعودية ستكون قادرة على استعادة ما يقرب من نصف الإنتاج المفقود في وقت مبكر الاثنين. وقالت الرياض السبت إنها ستنشر خلال 48 ساعة من الهجمات مستجدات عن الوضع، فيما تتطلع الأنظار إلى إعلان رسمي يطمئن الأسواق.

إعادة تشغيل

وقال التلفزيون السعودي اليوم الإثنين إن أرامكو مستعدة لإعادة تشغيل منشآت خريص التي تعالج 1,5 مليون برميل في اليوم. وتضخ السعودية، أكبر منتجي أوبك، 9,9 مليون برميل يوميًا، أو ما يقرب من 10% من الطلب العالمي، منها 7 ملايين برميل يوميًا للتصدير. كما تتمتع المملكة بطاقة غير مستخدمة تبلغ نحو مليوني برميل يوميًا يمكنها الاستعانة بها في أوقات الأزمات.