العراق يوقع عقدا لاستيراد الطاقة الكهربائية من الخليج

وزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب في بغداد، 14 سبتمبر 2019 (فرانس برس)

وقعت السلطات العراقية أمس الأحد، اتفاقا يعد الأول من نوعه، مع مجلس التعاون الخليجي لتزويد المناطق الجنوبية عبر الكويت بنحو 500 ميغاواط بحلول عام 2020 لدعم الشبكة الكهربائية التي تعاني نقصا حادا.

وقع الاتفاق على هامش مؤتمر للطاقة في بغداد، وزير الكهرباء لؤي الخطيب مع أحمد إبراهيم رئيس هيئة الربط بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ طول خط النقل 300 كلم من الكويت إلى ميناء الفاو في جنوب العراق، وفق وكالة «فرانس برس».

وسيزود خط مجلس التعاون الخليجي طاقة البلد خلال عدة سنوات بما يصل الى 2000 ميغاواط وفقا لوزارة الكهرباء العراقية. وهذا العقد هو ثاني صفقة تبرمها الوزارة خلال يومين بهدف تعزيز الطاقة الكهربائية التي تبلغ حاليا نحو 15 غيغاواط، أي أقل بكثير من الطلب المحلي الذي يقدّر بما لا يقل عن 24 غيغاواط.

الصفقة هي الأولى من نوعها

وقال الخطيب للصحفيين بهذا الخصوص إن «هذه الصفقة هي الأولى من نوعها مع دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن «العراق يجري كذلك، محادثات منفصلة مع جيرانه المملكة العربية السعودية والأردن و تركيا لاستيراد الكهرباء».

جوانب متعددة للمشروع

وقال رئيس هيئة الربط لدول مجلس التعاون الخليجي أن بناء الخط سيكلف نحو 220 مليون دولار، فيما سيتطلب الاستيراد العملي توقيع اتفاق مستقل. وتابع إبراهيم لوكالة «فرانس برس» أن «هذا أول نوع من الربط خارج دول مجلس التعاون الخليجي». ولفت إلى أن للمشروع «أكثر من جانب فني أو اقتصادي. له جانب سياسي».

وتحاول بغداد إحياء علاقاتها امع جيرانها العرب، بينها السعودية والكويت، متمسكة في الوقت ذاته بعلاقاتها القوية مع إيران. ويأتي الاتفاق غداة توقيع العراق عقدا بقيمة 1,3 مليار دولار مع شركة «سيمنس» الألمانية لإضافة 1,7 غيغاوط إلى الشبكة الوطنية عبر إصلاح محطات الطاقة المدمرة في مدينة بيجي الشمالية.