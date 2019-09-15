بعد الهجوم على أرامكو.. أميركا: مستعدون للسحب من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي

شعار أرامكو في المنامة (أرشيفية: الإنترنت)

قالت مستشارة البيت الأبيض كيليان كونواي، اليوم الأحد، إن وزارة الطاقة الأميركية مستعدة للسحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي بعد هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين، إذا اقتضت الحاجة لاستقرار إمدادات الطاقة العالمية.

ولم تستبعد كونواي، في مقابلة مع برنامج «فوكس نيوز صنداي»، إمكانية عقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب ونظيره الإيراني على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لكنها قالت إن هجمات أرامكو «لم تساعد» في هذا الصدد، وفق وكالة «رويترز».

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واتهمت الولايات المتحدة إيران يوم أمس السبت بمهاجمة المنشأتين. وكتب وزير الخارجية الأميركي مايكل بومبيو على موقع «تويتر»: «ليس هناك دليل على أن الهجوم شُن من اليمن»، مضيفًا أن «إيران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية». وأكمل: «ندعو كل الدول إلى التنديد بشكل علني وقاطع بهجمات إيران»، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحلفائها «لضمان تزويد أسواق الطاقة بالإمدادات، ولمحاسبة إيران على عدوانها»، وفق وكالة «فرانس برس».