توقف «موقت» لإنتاج النفط في السعودية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 سبتمبر 2019, 01:03 مساء

توقف إنتاج النفط بشكل موقت في موقعين بالمملكة العربية السعودية تابعين لشركة «أرامكو» العملاقة، بعد هجوم شنه الحوثيون بطائرات مسيَّرة، حسب تأكيد وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية أن الهجوم بطائرات مسيَّرة على منشأتين نفطيتين في المملكة أدى إلى توقف موقت للإنتاج في هذين الموقعين، وهو ما أثر على نحو نصف إنتاج شركة «أرامكو» الوطنية.

وزير الطاقة قال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس» إن الهجوم نتج عنه «توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل موقت، وكذلك توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل»، أو نحو 50% من إنتاج شركة «أرامكو».

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