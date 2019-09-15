إنتاج النفط السعودي ينخفض بشكل حاد بعد الهجوم بطائرات مسيرة

لقطة من مقطع فيديو عبر «أ ف ب تي في» يظهر فيها دخان يتصاعد من موقع بقيق في السعودية، 14 سبتمبر 2019

تسبب هجوم بواسطة طائرات مسيَّرة تبناه المتمردون الحوثيون في اليمن، أمس السبت، في إشعال حرائق في منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة، في ثالث عملية من هذا النوع خلال خمسة أشهر على منشآت تابعة للشركة.

وأعلنت وزارة الطاقة السعودية، في وقت لاحق أمس السبت، أن الهجوم أدى إلى توقف «موقت» للإنتاج في هذين الموقعين، وهو ما أثر على نحو نصف إنتاج «أرامكو». فيما أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء السبت، وفق الوكالة السعودية الرسمية (واس)، «أن للمملكة الإرادة والقدرة على مواجهة هذا العدوان الإرهابي والتعامل معه»، وفق وكالة «فرانس برس».

هجوم بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لـ«أرامكو» في السعودية -فيديو

وخلال الاتصال الهاتفي مع بن سلمان، ندد ترامب بالهجوم في وقتٍ وجه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاتهام لإيران. وقال البيت الأبيض في بيان عقب الاتصال الهاتفي إن «الولايات المتحدة تدين بشدة هجوم اليوم على البنية التحتية الحيوية للطاقة». وأضاف أن «أعمال العنف ضد المناطق المدنية والبنية التحتية الحيوية للاقتصاد العالمي تؤدي فقط إلى تعميق النزاع وانعدام الثقة».

ترامب يدعم السعودية

وأبلغ ترامب ولي العهد السعودي «دعمه (حق) السعودية في دفاعها عن نفسها». وأضاف البيان الأميركي أن «حكومة الولايات المتحدة تُراقب الوضع وتبقى ملتزمة ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتزويدها بالموارد الكافية». وكتب بومبيو على موقع «تويتر»: «ليس هناك دليل على أن الهجوم شُن من اليمن»، مضيفًا أن «إيران شنت هجومًا غير مسبوق على إمدادات الطاقة العالمية». وأكمل: «ندعو كل الدول إلى التنديد بشكل علني وقاطع بهجمات إيران»، مشددًا على أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها وحلفائها «لضمان تزويد أسواق الطاقة بالإمدادات، ولمحاسبة إيران على عدوانها».

توقف الإنتاج موقتًا

وقال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في بيان نشرته «واس»، إن الهجوم نتج عنه «توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل موقت». وأضاف أن الهجوم أدى إلى «توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تُقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو نحو 50% من إنتاج «أرامكو». أما الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو»، أمين الناصر، فقال إنه «يجري حاليًا العمل على استرجاع كميات الإنتاج، وسيتم تقديم معلومات محدثة حول ذلك خلال الـ48 ساعة القادمة»، وأضاف: «لا توجد إصابات (...) بين العاملين».

تبني الهجومين

وتبنى الحوثيون هجومين سابقين في مايو وأغسطس، على منشآت لـ«أرامكو» في المملكة التي تقود تحالفًا عسكريًّا يشن حملة عسكرية جوية في اليمن منذ 2015 ضد الحوثيين ودعمًا لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف بها دوليًّا. وصرح الناطق الأمني في وزارة الداخلية السعودية أنه «عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت (01.00 ت غ) باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة أرامكو (بإخماد) حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار».

تنديد دولي بالهجوم

وعززت السلطات السعودية الأمن في محيط الموقعين المستهدفين ومنعت الصحفيين من الاقتراب لمعاينة حجم الأضرار. ونقلت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين عن الناطق الرسمي باسمهم قوله إن المتمردين نفذوا «عملية هجومية واسعة بعشر طائرات مسيَّرة استهدفت مصفاتَي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو» في شرق السعودية. ونددت الإمارات والبحرين والكويت ومصر باستهداف منشأتَي أرامكو. وأعرب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن مارتن غريفيث عن «قلقه البالغ إزاء الهجمات بالطائرات المسيَّرة على اثنتين من المنشآت النفطية الرئيسية في المملكة العربية السعودية، التي تبناها أنصار الله»، معتبرًا أن «هذا التصعيد العسكري مقلق للغاية».

استهداف منشآت سعودية

وفي الأشهر الأخيرة، أطلق الحوثيون صواريخ عبر الحدود وشنوا هجمات بطائرات مسيَّرة مستهدفين قواعد جوية سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك رد على غارات التحالف بقيادة الرياض على مناطق خاضعة لسيطرتهم في اليمن. يسيطر المتمردون على صنعاء ومناطق شاسعة في شمال ووسط وغرب اليمن منذ 2014. وتحاول القوات الحكومية استعادة هذه الأراضي بمساندة التحالف، في نزاع قُـتل فيه الآلاف وتسبب بأكبر أزمة إنسانية عالميًّا، وفق الأمم المتحدة.

ويزيد الهجوم الأخير من التوتر في الخليج، بعد سلسلة هجمات وأعمال تخريب تعرضت لها ناقلات نفط في مايو ويونيو، نسبتها الولايات المتحدة والسعودية إلى إيران التي تنفي ضلوعها فيها.