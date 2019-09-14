«رويترز»: تعطل إمدادات النفط السعودية بعد الهجوم على منشأتي «أرامكو»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 14 سبتمبر 2019, 04:14 مساء
دخان يتصاعد من منشأة نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية اليوم السبت (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت ثلاثة مصادر مطلعة أن الإنتاج النفطي السعودي وصادرات المملكة تعطلت بعد هجمات بالطائرات المسيَّرة على منشأتين لشركة «أرامكو»، اليوم السبت، أحدهما أكبر معمل لتكرير النفط في العالم.

وذكر أحد المصادر أن الهجمات تؤثر على إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط يوميًّا، أي قرابة نصف الإنتاج الحالي للمملكة، ولم يخض في تفاصيل، وفق وكالة «رويترز».

وتدير «أرامكو» أكبر مصفاة لتكرير النفط ومعالجة الخام في العالم في بقيق بالمنطقة الشرقية. وتزيد الطاقة التكريرية للمصفاة علن سبعة ملايين برميل من النفط الخام يوميًّا.

هجوم بطائرات مسيرة على منشأتين نفطيتين لـ«أرامكو» في السعودية.. فيديو

وفي وقت سابق اليوم السبت، استهدف هجوم بواسطة طائرات مسيَّرة، منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة «أرامكو» السعودية العملاقة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن وزارة الداخلية.

ونقلت الوكالة عن الناطق الأمني بوزارة الداخلية، أنه «عند الساعة الرابعة من صباح اليوم السبت.. باشرت فرق الأمن الصناعي بشركة «أرامكو» بإخماد حريقين في معملين تابعين للشركة بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار»، مشيرة إلى أنه «تمت السيطرة على الحريقين والحد من انتشارهما»، وفق «فرانس برس».

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