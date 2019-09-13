ارتفاع أسعار صرف اليورو والاسترليني أمام الدولار

أوراق مالية من الدولار (أرشيفية : الإنترنت)

ارتفع سعر صرف اليورو مقابل الدولار في أسواق اليوم الجمعة، لأعلى مستوى في 17 يومًا. وفي الوقت ذاته، زادت عائدات السندات الحكومية الألمانية في ظل اعتقاد المستثمرين بأن البنك المركزي الأوروبي انتهى من تحفيز اقتصاد منطقة اليورو المتعثر بعد أن خفض أسعار الفائدة أمس الخميس.

البنك المركزي الأوروبي قلص سعر الفائدة على الإيداع بمقدار عشر نقاط أساس إلى مستوى قياسي منخفض عند -0.5 % وقال إنه سيستأنف شراء سندات بمعدل 20 مليار يورو شهريا اعتبارا من نوفمبر المقبل إلى أجل غير مسمى، حسبما نقلت وكالة «رويترز».

اليورو ارتفع 0.3 % إلى 1.1096 دولار بعد أن قفز في وقت سابق إلى 1.11095 دولار وهو أعلى مستوياته منذ 27 أغسطس الماضي. وزاد عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات لأعلى مستوى في ستة أسابيع عند سالب 0.48 %.

في المقابل، ارتفع سعر صرف الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في سبعة أسابيع عند 1.2435 دولار يوم الجمعة بعد تراجع المخاوف بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق وضعف العملة الأمريكية؛ بينما كانت مكاسب العملة البريطانية أقل مقابل اليورو، إذ انخفض اليورو مقابل الاسترليني في أحدث التعاملات 0.5 % فقط إلى 89.25 بنس.