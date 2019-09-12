السعودية تحث الدول النفطية على التزام خفض الإنتاج

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد (ارشفية: الإنترنت)

طالب وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الدول النفطية التزام اتفاق خفض الإنتاج والحفاظ على التماسك داخل منظمة الدول المصدرة للنفط وخارجها.

ووفق «فرانس برس»، قال للصحفيين قبيل بدء اجتماع للجنة وزارية مكلفة بمتابعة تنفيذ اتفاق خفض الإنتاج، في أبوظبي اليوم الخميس: «على كل دولة أن تنفذ التزاماتها».

كما نقلت عنه وزارة الطاقة السعودية في موقعها بـ«تويتر» تأكيده أن «الهدف الرئيسي للسياسة النفطية للمملكة، متمثل في تعزيز استقرار أسواق النفط العالمية، وأهمية المحافظة على التماسك داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والمنتجين من خارجها وفي مقدمتهم روسيا».

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وتبحث الدول المنتجة للنفط في أبوظبي خفضا جديدا في إنتاجها خلال الاجتماع الـ16 للجنة متابعة تنفيذ الاتفاق الحالي، الذي ينص على خفض الإنتاج بمعدل 1,2 مليون برميل يوميا.

وتتوجه الأنظار خصوصا إلى السعودية، القائد الفعلي لـ«أوبك»، لتحديد موقفها من هذا الخيار نظرا للانعكاسات السلبية المحتملة للخطوة على إيراداتها. وكانت المملكة خفضت إنتاجها أكثر مما طلب منها للمساعدة على رفع الأسعار.

وتتحرك أسعار الخام حاليا حول مستوى 60 دولارا للبرميل، بعدما كانت تراجعت إلى مستوى الـ50 دولارا قبل بضعة أشهر، علما بأنها كانت قد وصلت إلى 70 دولارا قبل نحو عام.

وساعدت اتفاقات خفض الإنتاج في السابق على زيادة الأسعار، لكن الاتفاق الأخير بداية هذا العام لم يؤد إلى نتائجه المرجوة، حيث واصلت الأسعار انحدارها على الرغم من الموافقة على تمديد خفض الإنتاج لتسعة أشهر إضافية، بدءا من يونيو الماضي.

وقال وزير الطاقة السعودي، إن «بلاده ستواصل العمل مع الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك لضمان استقرار سوق النفط العالمي»، مشيرا إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة ستراجع في اجتماع اليوم مستويات الإنتاج، التي تم الاتفاق عليها في أغسطس الماضي، ومع انتهاء الاجتماع سنعلن ما تم التوصل إليه لتحديد أفضل السبل لمواجهة تطورات السوق المستقبلية.