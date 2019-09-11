آبل تطلق «آي فون 11» مع كاميرا مزدوجة وسعر أرخص

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 11 سبتمبر 2019, 09:12 صباحا
فيل شيللر مقدما هواتف «آي فون 11» و«آي فون 11 برو» في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا الأميركية في 10 سبتمبر 2019. (فرانس برس)

عرضت شركة «آبل» مجموعة جديدة من الهواتف الذكية «آي فون 11» مجهزة بكاميرات عدة وتباع انطلاقا من سعر 699 دولارا خلال مراسم سنوية تقيمها في مقرها في كوبيرتينو في ولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة).

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة تيم كوك، «أجهزة آي فون الجديدة تعج بالوظائف الجديدة وتصميمها رائع»، حسب ما ذكرت «فرانس برس».

وهاتف «آي فون 11» مجهز بشريحة جديدة مسماة «ايه13 بايونيك» التي من شأنها توفير ميزة تقنية لمجموعة «آبل» مقارنة بمنافساتها فيما تتراجع مبيعات أجهزة «آي فون» في السوق العالمية التي تشهد تباطؤا.

وسعر 699 دولارا لجهاز «آي فون 11» أقل من سعر «آي فون أكس أر» وهو الأرخص بين الهواتف التي طرحتها «آبل» قبل عام. وشددت «آبل» خصوصا على الكاميرات الجديدة المتطورة في الأجهزة.

فهاتف «آي فون 11» سيكون مجهزا بكاميرا مزدوجة خلفية وعدسة لاقطة أمامية لصور السيلفي، تسمح بالتصوير البطيء. وسيكون «آي فون 11 برو» مجهزا بعدسة لاقطة ثلاثية. وشددت «آبل» أيضا على أن البطاريات قابلة للاستمرار لفترة أطول من دون شحن وعلى مقاومة أفضل للصدمات والمياه. ويبلغ سعر «آي فون برو» 999 دولارا للجهاز الصغير و1099 دولارا للجهاز الكبير.

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