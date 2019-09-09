وزير النفط العراقي: ملتزمون بالتخفيضات والإنتاج الحالي 4.6 مليون برميل يوميا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 09 سبتمبر 2019, 01:08 مساء
وزير النفط العراقي ثامر الغضبان (أرشيفية: الإنترنت)

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، اليوم الإثنين، إن بلاده ملتزمة بالامتثال لتخفيضات إنتاج النفط بموجب الاتفاق الذي تقوده أوبك لتقليص الإمدادات، مضيفا أن مستويات إنتاج بلاده حاليا تبلغ 4.6 مليون برميل يوميا.

وأضاف الغضبان، ردا على سؤال الصحفيين في أبوظبي عن مستوى التزام العراق: «نحن ملتزمون بكل تأكيد باحترام (التخفيضات)... صادراتنا انخفضت بما لا يقل عن 150 ألف برميل يوميا من الجنوب»، وفق وكالة «رويترز».

وتابع الغضبان أنه من السابق لأوانه الحديث عما إذا كانت هناك حاجة لتعميق تخفيضات الإنتاج في إطار الاتفاق بين أوبك وحلفائها.

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