ارتفاع الأسهم الأوروبية بعد بيانات ألمانية قوية وآمال التحفيز

فتحت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد بيانات أظهرت نموا مفاجئا لصادرات ألمانيا وتوقعات أقوى لتبني البنك المركزي الأوروبي سياسات تحفيز هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر داكس الألماني الشديد التأثر بالتجارة 0.2 % بعدما أظهرت بيانات أن الصادرات المُعدلة في ضوء العوامل الموسمية زادت 0.7 % في يوليو. وتوقع استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين أجرته وكالة «رويترز» انخفاضا 0.5 %.

وصعد مؤشر الأسهم الأوروبية ستوكس 600 بواقع 0.1 % بحلول الساعة 0715 بتوقيت جرينتش. وساهمت أسهم شركات النفط بالقدر الأكبر في مكاسب المؤشر مقتفية أثر أسعار الخام المرتفعة، وفق وكالة «رويترز».

ومع تسجيل معدل للتضخم يقل من المستهدف في منطقة اليورو، يراهن متعاملون على أن البنك المركزي الأوروبي سيخفض أسعار الفائدة للودائع لأجل ليلة لأول مرة منذ عام 2016 حين يجتمع يوم الخميس المقبل.