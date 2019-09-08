العراق يعلن خفض إنتاج النفط في أكتوبر

عامل يضبط صماما في حقل نفط بالبصرة (أرشيفية:الإنترنت)

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق سيخفض إنتاج الخام من أكتوبر، وأكد في بيان اليوم الأحد «العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج».

وأضاف البيان أن محادثات بغداد لتوحيد صادرات النفط مع إقليم كردستان شبه المستقل «وصلت إلى مراحل متقدمة»، وأكمل أن العراق ملتزم باتفاق «أوبك» لخفض إنتاج الخام ويأمل أن تتوصل بغداد إلى اتفاق مع حكومة إقليم كردستان بشأن صادرات النفط، وفق وكالة «رويترز».

وأشار الغضبان إلى أن العراق سيبدأ خفض إنتاجه النفطي بموجب اتفاق المعروض الذي تقوده «أوبك» في غضون الأيام المقبلة، ولا سيما في أكتوبر المقبل، مستغلا بدء أعمال صيانة المصافي.