مسؤول: لا تغيير في سياسة السعودية تجاه «أوبك» بعد تعيين وزير طاقة جديد

الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة الجديد (ارشفية: الإنترنت)

أعلن مسؤول سعودي، الأحد، أنه لن يكون هناك تغيير في سياسات المملكة تجاه منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا جديدًا للطاقة، مضيفًا أن أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم ستواصل الالتزام باتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده المنظمة.

وعُيِّن الأمير عبد العزيز، نجل العاهل السعودي والمسؤول النفطي المخضرم، وزيرًا للطاقة خلفًا لخالد الفالح وهي المرة الأولى التي يتولى فيها أحد أفراد الأسرة الحاكمة في المملكة حقيبة الطاقة، وفق وكالة «رويترز».

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وقال المسؤول: «لا تغيير في سياسة النفط السعودية ولا في سياستها تجاه أوبك. الأمير عبد العزيز سيعمل على تعزيز التعاون بين أوبك والمنتجين من خارجها».

وسبق أن عُيِّن الأمير عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة العام 2017 وعمل عن قرب مع وزير النفط الأسابق علي النعيمي كنائبه لسنوات.