وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط «ملتزمون» بموازنة السوق

مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية. (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها «ملتزمون» بتحقيق التوازن في سوق النفط.

وأضاف أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام، حسبما أبلغ مؤتمرا صحفيا في أبوظبي نقلته «رويترز».

اقرأ أيضا: تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات أميركا

وقال إن العوامل السياسية وبواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية هي التي تؤثر على السوق وليس مستويات العرض والطلب.

ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 61.54 دولار للبرميل.