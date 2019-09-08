وزير الطاقة الإماراتي: منتجو النفط «ملتزمون» بموازنة السوق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 08 سبتمبر 2019, 08:43 صباحا
مصفاة نفط تابعة لشركة توتال الفرنسية. (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، سهيل المزروعي، اليوم الأحد إن المنتجين من أوبك وخارجها «ملتزمون» بتحقيق التوازن في سوق النفط.

وأضاف أنه غير قلق بشأن أسعار النفط الحالية، بل بشأن مستوى مخزونات الخام، حسبما أبلغ مؤتمرا صحفيا في أبوظبي نقلته «رويترز».

اقرأ أيضا: تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات أميركا

وقال إن العوامل السياسية وبواعث القلق المتعلقة بتوترات التجارة العالمية هي التي تؤثر على السوق وليس مستويات العرض والطلب.

ارتفعت أسعار النفط فوق 61 دولارا للبرميل نهاية الأسبوع الماضي، وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا، أو 1%، لتسجل عند التسوية 61.54 دولار للبرميل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركي أفرجت عنه بيونغ يانغ: كنت جاسوسا لـ«سي آي إيه»
دولى
شباب تونس حائرون بين مقاطعة انتخابات الرئاسة والبحث عن «رجل قوي»
عربى
محامي ترامب يسعى لرفع التجميد عن 67 مليار دولار من الأرصدة الليبية
ليبيا
جريدة «الوسط»: إجماع دولي على الالتزام بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
ليبيا
ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
في العدد 198: إجماع دولي لوقف تصدير السلاح ومصير أطفال ليبيا بين الحرب والألعاب ...
ليبيا
الحكومة الموقتة تعتمد قرارا جديدا بشأن استيراد السيارات المستعملة
ليبيا
أبرز ما جاء في إحاطة سلامة إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ترتيب طرابلس بلائحة أفضل وأسوأ مدن العالم
منوعات
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

السرطان قاتل الأغنياء الأول