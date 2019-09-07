تراجع الناتج المحلي في عُمان 1.6% بالربع الأول من 2019

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 سبتمبر 2019, 03:46 مساء

انخفض الناتج المحلي الإجمالي بالسلطنة العُمانية في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 1.6ٌ% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، وفق وكالة الأنباء العمانية اليوم السبت نقلا عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

وبلغ حجم الناتج الإجمالي المحلي في الربع الأول 7.066 مليار ريـال عماني (18.4 مليار دولار)، وفق وكالة «رويترز».

وأضافت الوكالة ان «الإحصائيات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تُرجع هذا الانخفاض إلى الأنشطة النفطية التي سجلت انخفاضا بما مقداره 0.5 % لتسجل مليارين و412 مليونا و800 ألف ريـال عماني» وهو ما يوازي 6.28 مليار دولار؛  بسبب انخفاض أسعار النفط.

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ووفقا لصندوق النقد الدولي، يعد وضع السلطنة المالي من الأضعف بين دول الخليج المصدرة للنفط إذ بلغت نسبة الديون الحكومية 53.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي.

 يذكر أن الدولار يساوي 0.3840 ريـال عُماني.

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