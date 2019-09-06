صندوق النقد يزيل العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغارية جورجييفا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 06 سبتمبر 2019, 10:15 صباحا
البلغارية كريستالينا جورجييفا، (ا ف ب: أرشيفية)

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، الموافقة على إصلاح قوانينه بهدف إلغاء الحَدّ العمريّ المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغاريّة كريستالينا جورجييفا لتحلّ مكان الفرنسية كريستين لاغارد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكّر الصندوق، في بيان، أنّه «منذ العام 1951، كان القانون العام للصندوق يُحظّر تعيين مرشّح يبلغ الخامسة والستّين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام، كما أنّه لم يكُن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين».

تعديل القانون
وأضاف أنّ «تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين والذي يدخل فورًا حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقةً مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة (...) وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي الذين لا يخضعون لأيّ حدٍّ عمريّ». وهذا الإصلاح الذي تمّ تبنّيه عشيّة إغلاق باب الترشيحات، سيُتيح خصوصاً قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستّين في 13 أغسطس.

اقرأ أيضا: البلغارية جورجيفا تعمق انقسام الاتحاد الأوروبي حول إدارة صندوق النقد

وفي 2 أغسطس، اختارت حكومات الاتّحاد الأوروبي جورجييفا مرشحةً لرئاسة الصندوق، عقب تصويت كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء. وبعد يوم طويل من التّصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجييفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديموقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.

ونالت بلغاريا مدعومةً من فرنسا تأييد 56% من الدّول التي تُمثّل 57% من سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم الذي حصل على دعم 44% من البلدان التي تُمثّل 43% من السكان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ميسي يمكنه الرحيل عن برشلونة بعد اكتشاف «ثغرة كارثية» في عقده
رياضة عالمية
السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

مركب «سحري» في الفلفل الحار.. تعرف عليه