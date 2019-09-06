صندوق النقد يزيل العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغارية جورجييفا

البلغارية كريستالينا جورجييفا، (ا ف ب: أرشيفية)

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، الموافقة على إصلاح قوانينه بهدف إلغاء الحَدّ العمريّ المفروض لمنصب المدير العام، ليُزيل بذلك العقبة الأخيرة أمام تعيين البلغاريّة كريستالينا جورجييفا لتحلّ مكان الفرنسية كريستين لاغارد، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وذكّر الصندوق، في بيان، أنّه «منذ العام 1951، كان القانون العام للصندوق يُحظّر تعيين مرشّح يبلغ الخامسة والستّين من العمر أو أكثر في منصب المدير العام، كما أنّه لم يكُن يسمح لشاغل الوظيفة بأن يؤدّي عمله بعد عمر السبعين».

تعديل القانون

وأضاف أنّ «تعديل القانون العام المعتمد من مجلس المحافظين والذي يدخل فورًا حيّز التنفيذ، يجعل شروط تعيين المدير العام متوافقةً مع تلك المطبّقة على أعضاء مجلس الإدارة (...) وعلى رئيس مجموعة البنك الدولي الذين لا يخضعون لأيّ حدٍّ عمريّ». وهذا الإصلاح الذي تمّ تبنّيه عشيّة إغلاق باب الترشيحات، سيُتيح خصوصاً قبول ترشيح جورجيفا التي بلغت السادسة والستّين في 13 أغسطس.

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وفي 2 أغسطس، اختارت حكومات الاتّحاد الأوروبي جورجييفا مرشحةً لرئاسة الصندوق، عقب تصويت كشف النقاب عن انقساماتٍ بين الدول الأعضاء. وبعد يوم طويل من التّصويت والمفاوضات، فازت المحافظة جورجييفا في الجولة الثانية من التصويت ضدّ خصمها الاشتراكي الديموقراطي الهولندي يورن ديسلبلوم.

ونالت بلغاريا مدعومةً من فرنسا تأييد 56% من الدّول التي تُمثّل 57% من سكّان الاتّحاد الأوروبي، بمواجهة ديسلبلوم الذي حصل على دعم 44% من البلدان التي تُمثّل 43% من السكان.