«فاو»: انخفاض أسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 03:29 مساء
شعار منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) (أرشيفية: الإنترنت)

قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «فاو»، اليوم الخميس، إن أسعار الغذاء العالمية انخفضت للشهر الثالث في أغسطس، مدفوعة بتراجع كبير في أسعار السكر والقمح والذرة.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 169.8 نقطة في الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة بالرفع عند 171.7 نقطة في يوليو، وكانت القراءة السابقة لشهر يوليو تبلغ 170.9 نقطة. وتتوقع المنظمة أن تكون إمدادات الحبوب أكثر وفرة في الفترة 2019-2020 مقارنة مع التوقعات السابقة، وفق وكالة «رويترز».

الفاو: تراجع أسعار الأغذية العالمية في يوليو

وتراجع مؤشر فاو لأسعار الحبوب 6.4 في أغسطس على أساس شهري بفضل تراجعات حادة في أسعار القمح والحبوب الخشنة الرئيسة وخصوصا الذرة. وفي المقابل، ارتفعت أسعار الأرز.

تراجع أسعار السكر
وقالت فاو إن أسعار السكر تراجعت أيضا على نحو ملحوظ في أغسطس، لينخفض مؤشرها 4% مقارنة مع الشهر السابق، إذ «يُعزى القسم الأكبر من التراجع من شهر إلى آخر في الأسعار الدولية للسكر إلى ضعف الريال البرازيلي، مما يحفز على الأرجح صادرات السكر». ولم تعوض هذه الانخفاضات ارتفاع مؤشرات أخرى، وزاد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 5.9%، في حين ارتفع مؤشرا اللحوم ومنتجات الألبان 0.5% لكل منهما.

ارتفاع إمدادات الحبوب
وتوقعت فاو ارتفاع إمدادات الحبوب العالمية في 2019-2020 عن التقديرات السابقة لتصل إلى 2.708 مليار طن بزيادة قدرها 23 مليون طن مقارنة مع التقدير السابق المنشور في يوليو بارتفاع قدره نحو 55.4 مليون طن مقارنة مع مستويات 2018. وأضافت «تعزى الزيادة الشهرية بكاملها تقريبا إلى مراجعة نحو الأعلى للتوقعات المتعلقة بالإنتاج العالمي من الذرة».

و«تنبثق معظم هذه التوقعات الأكثر إيجابية عن تحسن آفاق الإنتاج في الولايات المتحدة، رغم تساقطات مطرية مفرطة خلال الجزء الأكبر من الموسم الزراعي». وفاقت هذه الزيادة المتوقعة ما أشارت إليه التقديرات من انخفاض في الإنتاج العالمي من القمح في 2019، الذي تتوقع الفاو الآن وصوله إلى 767 مليون طن بما يقل أربعة ملايين طن عن التوقعات التي نشرت في يوليو.

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