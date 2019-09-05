تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات أميركا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 05 سبتمبر 2019, 11:03 صباحا
مصفاة نفط (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع، على الرغم من أن واشنطن وبكين أكدتا أنهما ستعقدان محادثات على المستوى الوزاري سعيًا لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

تراجع خام القياس العالمي برنت 17 سنتًا أو 0.3% إلى 60.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 56.01 دولار للبرميل.

وفتح النفط، الذي صعد ما يزيد عن 4% في الجلسة السابقة بعد بيانات قوية من الصين، متراجعًا في أعقاب بيانات صادرة مساء أمس الأربعاء من معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.

وانتعشت أسعار الخام لترتفع 1% تقريبًا بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات تجارية على مستوى الوزراء في واشنطن في أوائل أكتوبر، قبل أن تتراجع مجددًا. وارتفعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 401 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس إلى 429.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 238 ألف برميل، بينما انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 306 آلاف برميل يوميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

السعودية تقر تعديلات جديدة لتعزيز مكانة المرأة
عربى
ممثلو «التبو» و«الطوارق» بهيئة صياغة الدستور يقدمون مبادرة لحل الأزمة الليبية
ليبيا
مدير الأهلي بنغازي: لا تعاقدات جديدة.. والمنتصر أخفى مسماره البلاتين.. والتسويق ...
رياضة محلية
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
جريدة فرنسية: ماكرون اعترف باتفاق على وقف للقتال بالوكالة في ليبيا
ليبيا
علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس
طب وصحة
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
علماء أستراليون يكشفون سر الزجاج الأصفر الغريب بالصحراء الليبية
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

حيل سهلة للتخلص من صدأ السيارة