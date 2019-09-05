تراجع أسعار النفط مع زيادة مخزونات أميركا

مصفاة نفط (أرشيفية: الإنترنت)

انخفضت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تقرير كشف عن ارتفاع مخزونات الخام الأميركية على غير المتوقع، على الرغم من أن واشنطن وبكين أكدتا أنهما ستعقدان محادثات على المستوى الوزاري سعيًا لإنهاء حربهما التجارية المستمرة منذ فترة طويلة.

تراجع خام القياس العالمي برنت 17 سنتًا أو 0.3% إلى 60.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت غرينتش، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتًا أو 0.4% إلى 56.01 دولار للبرميل.

وفتح النفط، الذي صعد ما يزيد عن 4% في الجلسة السابقة بعد بيانات قوية من الصين، متراجعًا في أعقاب بيانات صادرة مساء أمس الأربعاء من معهد البترول الأميركي أظهرت ارتفاع مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي مخالفة التوقعات.

وانتعشت أسعار الخام لترتفع 1% تقريبًا بعد أنباء عن أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على إجراء محادثات تجارية على مستوى الوزراء في واشنطن في أوائل أكتوبر، قبل أن تتراجع مجددًا. وارتفعت مخزونات النفط الأميركية بمقدار 401 ألف برميل في الأسبوع المنتهي في 30 أغسطس إلى 429.1 مليون برميل مقارنة مع توقعات المحللين بانخفاضها 2.5 مليون برميل.

وقال معهد البترول الأميركي إن مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما تراجعت 238 ألف برميل، بينما انخفض استهلاك الخام بمصافي التكرير 306 آلاف برميل يوميًا.