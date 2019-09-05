استئناف المفاوضات التجارية بين أميركا والصين الشهر المقبل

شاحنة تمر من أمام حاويات صينية في أحد الموانئ الأميركية، 1 سبتمبر 2019، (ا ف ب)

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم الخميس، أنّ المفاوضين الصينيين والأميركيين سيعقدون في واشنطن، خلال مطلع أكتوبر المقبل، جولة مفاوضات جديدة، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وأشارت الوكالة إلى أن هذه المفاوضات كان مقرّرا عقدها هذا الشهر، لكنها تأجلت إلى أكتوبر بعدما تبادل البلدان فرض رسوم جمركية جديدة في سبتمبر الجاري.

وقالت الوزارة، في بيان مقتضب، إنّ كبير المفاوضين الصينيين ليو هي، التقى صباح الخميس (بتوقيت بكين) كلا من ممثّل التجارة الأميركية روبرت لايتهايزر، ووزير الخزانة ستيف منوشين.

وأضاف البيان «اتّفق الطرفان على عقد الجولة الثالثة عشرة من المشاورات الاقتصادية والتجارية الرفيعة المستوى بين الصين والولايات المتحدة في واشنطن في أوائل أكتوبر، والحفاظ على اتصال وثيق».

وفي الجولة الأخيرة من المفاوضات الثنائية التي استضافتها شنغهاي في أواخر يوليو، اتّفق البلدان على الاجتماع مجدداً في سبتمبر في الولايات المتحدة، من دون الإعلان عن الموعد المحدّد للاجتماع.

تحذير ترامب

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر الثلاثاء الماضي، الصين من مغبة المماطلة في المفاوضات التجارية، والرهان على أن لا يعاد انتخابه في عام 2020. وتخوض البلدين منذ العام الماضي، مواجهة تجارية تتمثل في تبادل فرض رسوم جمركية على سلع تتجاوز قيمتها 360 مليار دولار من المبادلات السنوية.

اقرأ أيضا: ترامب يحذر الصين من المماطلة في المفاوضات التجارية

وفي قمة مجموعة العشرين التي عقدت في أوساكا، اتفق ترامب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ على إعادة إطلاق المفاوضات التجارية، لكن الهدنة ما لبثت أن تزعزعت. ففي 1 أغسطس، أعلن ترامب نيته فرض رسوم جمركية جديدة على سلع صينية بقيمة 300 مليار دولار.

وفي 23 أغسطس، ردت بكين بالإعلان عن رسوم انتقامية على واردات أميركية سنوية بقيمة 75 مليار دولار، تدخل حيّز التنفيذ اعتباراً من 1 سبتمبر، ورداً على ذلك، قررت الإدارة الأميركية رفع الرسوم التي أعلنتها في مطلع أغسطس من 10 إلى 15 %.