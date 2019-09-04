بعد أزمة الطائرة «373 ماكس».. بوينغ تنهي التعديلات المطلوبة

طائرات بوينغ 737 ماكس تايعة لـ«شاينا سوذرن ايرلايناز» في مطار أورومكي في شينجيانغ، 5 يونيو 2019 (فرانس برس)

قالت مصادر مقربة من شركة بوينغ إنها دخلت في المرحلة الأخيرة لتطبيق التعديلات المطلوبة بهدف رفع حظر الطيران عن طائرتها «737 ماكس»، المجمدة منذ ستة أشهر بعد كارثتين جويتين أودتا بحياة 346 شخصا.

وأكدت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، أن الشركة المصنعة الطائرات أنهت العمل على تعديلات في النظام المضاد للسقوط الذي اعتبر المسؤول عن الكارثتين، وفق وكالة «فرانس برس».

فيما تواصل بيونغ العمل على إجراء تعديلات في نظام السيطرة على الطيران الذي رصدت إدارة الطيران الفيدرالية الأميركية ثغرات فيه، بحسب مصدر آخر، ويتطلب إصلاح تلك المشكلة تحديثًا لبرمجيات نظام السيطرة على الطيران، وليس استبدالًا للمعدات الموجودة فيه الذي يتطلب وقتًا أطول ويكلف أكثر، بحسب المصدر نفسه.

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وسوف تعرض الشركة تلك التعديلات على الجهات التنظيمية خلال هذا الشهر حتى تتمكن طائراتها من العودة إلى الجو خلال الربع الرابع من العام. وأعلن ناطق أمس الثلاثاء، لوكالة «فرانس برس» أن «أفضل تقديراتنا أن ماكس ستعود للخدمة ابتداءً من مطلع الربع الرابع» أي في أكتوبر المقبل.

معلومات عن التعديلات التقنية

ومن المتوقع أن يقدم الرئيس التنفيذي لبوينغ، دينيس مولنبورغ، معلومات دقيقة حول التعديلات التقنية التي أجرتها الشركة على نظام السيطرة على الطيران خلال مؤتمر صحفي في 11 سبتمبر الجاري في كاليفورنيا.

وتقول السلطات الأميركية إن اختيار موعد اختبار الطيران الضروري لتحديد ما إذا كانت «ماكس 737» ستعود للخدمة يعتمد على التقدم في التعديلات المطلوبة من الشركة. وقبل أشهر، كانت الشركة مستعدة لتقديم تعديلاتها على النظام المضاد للانهيار، لإدارة الطيران الفيدرالية الأميركية، قبل أن يطلب منها مراجعة نسختها أو توفير معلومات إضافية.

عائقان أساسيان

وتوقعت المصادر أنه من الممكن ألا تتمكن بوينغ أيضًا هذه المرة من إعادة طائرتها للجو خلال الجدول الزمني الذي تريده، ولا يزال أمامها عائقين أساسيين.. الأول إعلان الجهة التي تضم السلطات التنظيمية الأساسية للملاحة الجوية، شكّلتها الإدارة الفيدرالية الأميركية بعد انتقادات لصلاتها الوثيقة مع بوينغ، في 30 أغسطس أنها تحتاج إلى وقت إضافي من أجل دراسة وثائق التعديلات في «ماكس 737»، وتضم هذه الجهة المسماة «فريق المراجعة الفنية المشتركة بين السلطات» الأجهزة التنظيمية الجوية الأسترالية والبرازيلية والكندية والصينية والإندونيسية واليابانية والسنغافورية ومن الاتحاد الأوروبي.

ويتمثل العائق الثاني في مسألة إعداد الطيارين التي ينقسم عليها الأميركيون والأوروبيون والكنديون، والذين يريدون تدريب الطيارين على طائرة مزودة ببرمجية تحاكي «ماكس 737»، فيما يقول الأميركيون إن الطيارين الذين يملكون خبرة في طائرة «737 أن جي»، النسخة السابقة لماكس، لا يحتاجون إلا إلى تدريب عبر الكمبيوتر أو الآي باد.