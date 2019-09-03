«صفقة المليار يورو».. اتفاق لاستقبال الغاز القطري في ميناء زيبورغ

شركة قطر للبترول (أرشيفية: إنترنت)

وقعت شركة «قطر للبترول» اتفاقا تقدر قيمته بمليار يورو مع شركة «فلوكسيس» التي تدير شبكة الغاز الطبيعي في بلجيكا، ينص على إفراغ الشركة القطرية حمولاتها من الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبورغ البلجيكي.

ووفق «فرانس برس»، وقّع الاتفاق الذي يسري حتى العام 2044، أمس الإثنين، بين «قطر تيرمينال المحدودة» التابعة لقطر للبترول، و«فلوكسيس إل إن جي» التابعة لشركة «فلوكسيس بيلجيكا»، بحضور وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، ونظيرته البلجيكية ماري-كريستين مارغم، وتقدر قيمة الاتفاق بنحو مليار يورو.

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وأكد المدير التنفيذي لشركة «فلوكسيس بلجيكا»، باسكال دو باك، أن «هذا العقد يسمح بتعزيز موقع مرفأ زيبورغ كمدخل متعدد الأغراض للغاز الطبيعي المسال في أوروبا».

من جانبه، أشاد الوزير القطري بـ«الاتفاق التاريخي»، قائلا: «سنستمر بالتزامنا بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها».

وتوفر قطر نحو 15% من إمدادات الغاز المستهلك في بلجيكا، بحسب وزيرة الطاقة البلجيكية.