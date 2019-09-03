«صفقة المليار يورو».. اتفاق لاستقبال الغاز القطري في ميناء زيبورغ

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 سبتمبر 2019, 01:07 مساء
شركة قطر للبترول (أرشيفية: إنترنت)

وقعت شركة «قطر للبترول» اتفاقا تقدر قيمته بمليار يورو مع شركة «فلوكسيس» التي تدير شبكة الغاز الطبيعي في بلجيكا، ينص على إفراغ الشركة القطرية حمولاتها من الغاز الطبيعي المسال في ميناء زيبورغ البلجيكي.

ووفق «فرانس برس»، وقّع الاتفاق الذي يسري حتى العام 2044، أمس الإثنين، بين «قطر تيرمينال المحدودة» التابعة لقطر للبترول، و«فلوكسيس إل إن جي» التابعة لشركة «فلوكسيس بيلجيكا»، بحضور وزير الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي، ونظيرته البلجيكية ماري-كريستين مارغم، وتقدر قيمة الاتفاق بنحو مليار يورو.

اقرأ أيضا: قطر تدشن أكبر قواعدها لأمن الحدود البحرية قبالة إيران

وأكد المدير التنفيذي لشركة «فلوكسيس بلجيكا»، باسكال دو باك، أن «هذا العقد يسمح بتعزيز موقع مرفأ زيبورغ كمدخل متعدد الأغراض للغاز الطبيعي المسال في أوروبا». 

من جانبه، أشاد الوزير القطري بـ«الاتفاق التاريخي»، قائلا: «سنستمر بالتزامنا بدعم سياسات الطاقة في الاتحاد الأوروبي وبتوفير إمدادات يمكن الاعتماد عليها».

وتوفر قطر نحو 15% من إمدادات الغاز المستهلك في بلجيكا، بحسب وزيرة الطاقة البلجيكية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«حزب الله» ينشر «فيديو» لعملية استهداف آلية عسكرية إسرائيلية
عربى
صحيفة إندبندنت المالطية تكشف سر العثور على زورق مهجور قرب ميناء الزويتينة
ليبيا
مؤسسة النفط تعلن ارتفاع إيراداتها 23% خلال يوليو
ليبيا
«البنتاغون» يطلق مشروعا «دفاعيا» أميركيا لمكافحة الأخبار المزيفة
دولى
فنان تركي يحول قطعًا عادية إلى أعمال فنية
ثقافة وفن
البابا فرنسيس يعلق بمصعد في الفاتيكان لمدة 25 دقيقة
دولى
تقرير غوتيريس: النزاع في ليبيا يرفع العجز إلى 10 مليارات دولار
ليبيا
«أفريكوم»: الضربات العسكرية في ليبيا خيار مطروح إذا شكل الإرهاب تهديدا جديدا
ليبيا
«جريدة الوسط»: الأزمة الليبية رهينة مؤتمرين يبدآن بهدنة
ليبيا
غوتيريس يبدي قلقه من اندلاع «حرب أهلية» في ليبيا
ليبيا
مصدر: محكمة النقض تستشعر الحرج في الطعن الليبي على تعويضات عائلة «حنا»
ليبيا
ريال مدريد في صدام ناري بدوري أبطال أوروبا
رياضة عالمية
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«أودي» تستعد لإبهار عشاقها (صور)