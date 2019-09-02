انكماش التصنيع أولى تداعيات «بريكست» على اقتصاد بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 02:10 مساء
عمال أحد المصانع في بريطانيا (أرشيفية: الإنترنت)

انكمش التصنيع في بريطانيا، الشهر الماضي، بأسرع وتيرة في سبعة أعوام، متأثرا بتعمق أزمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي «بريكست» والتراجع العالمي، ما ينبئ بانحسار المؤشرات على فرص تعافي عالمي في الربع الثالث من العام الجاري، وفق مسح لمؤسسة «آي.إتش.إس ماركت».

وتراجع مؤشر «آي.إتش.إس ماركت/سي.آي.بي.إس» لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية في بريطانيا في يوليو إلى 47.4 من 48، ليأتي دون متوسط التوقعات في استطلاع لوكالة «رويترز» بمقدار نقطة كاملة.

وقال مدير آي.إتش.إس ماركت، روب دوبسون، «كبحت مستويات عالية من الضبابية الاقتصادية والسياسية إلى جانب توترات تجارية عالمية جارية أداء المصانع البريطانية في أغسطس». وأظهر مؤشر مديري المشتريات أن التصنيع في بريطانيا خضع لتراجع يجتاح أوروبا بالرغم من نمو طفيف في فرنسا الشهر الماضي.

التباطؤ العالمي
وألقى المشاركون في مسح مؤشر مديري المشتريات بالمسؤولية على التباطؤ العالمي وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في انخفاض الطلب من العملاء المحليين والأجانب، إذ ينقل بعضهم سلاسل الإمداد من بريطانيا قبل 31 أكتوبر، وهو الموعد النهائي لإتمام الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

وقالت «آي.إتش.إس ماركت» التي أجرت المسح إن مسحها يتماشى مع تراجع في الرقم الرسمي لإنتاج المصانع البالغ نحو 2% على أساس فصلي. ويشكل التصنيع 10% من الناتج الاقتصادي البريطاني.

وهبط مؤشر المسح للإنتاج في المستقبل إلى أدنى مستوياته منذ بدء تسجيل البيانات في 2012. وقالت «آي.إتش.إس ماركت» إن النشاط تراجع في سائر قطاع الصناعات التحويلية، مع هبوط الإنتاج في قطاع السلع الاستهلاكية بأسرع وتيرة منذ فبراير 2009 قرب أدنى مستويات آخر ركود بريطاني.

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