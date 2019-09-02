تباطؤ اليورو أمام الدولار متأثرا بالحرب التجارية بين واشنطن وبكين

ورقة مالية فئة 50 يورو في صورة من أرشيف رويترز

قبع اليورو دون مستوى 1.10 دولار، اليوم الإثنين، بعد أن فرضت واشنطن وبكين رسوما جمركية إضافية على صادرات بعضهما البعض خلال مطلع الأسبوع، مما صعد من المخاوف حيال آفاق الاقتصاد الأوروبي المتركز على الصادرات.

والأسواق الأميركية مغلقة بسبب عطلة رسمية اليوم الإثنين، وظل المستثمرون عازفين بينما يترقبون رؤية السياسات التوسعية التي قد يكشف عنها البنك المركزي الأوروبي ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الشهر.

وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 15% على سلع صينية متنوعة، أمس الأحد، تضمنت الأحذية والساعات الذكية وشاشات التلفزيون المسطحة، بينما فرضت الصين رسوما جمركية جديدة على النفط الخام الأميركي.

ومقابل الدولار، تراجع اليورو 0.1% إلى 1.0977 دولار بعد نزوله دون 1.10 دولار يوم الجمعة للمرة الأولى منذ مايو 2017.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسة، إلى حد كبير عند 98.87.