ارتفاع إنتاج روسيا من النفط لأعلى مستوى منذ مارس الماضي

وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو (أرشيفية: الإنترنت)

ارتفع إنتاج روسيا من خام النفط في أغسطس إلى 11.294 مليون برميل يوميا، ليتجاوز المستوى الذي تعهدت موسكو بكبح الإنتاج عنده، بموجب اتفاق مع منتجين آخرين، مسجلا أعلى مستوى منذ مارس.

وأظهرت بيانات وزارة الطاقة، اليوم الإثنين، أن الإنتاج ارتفع إلى 47.763 مليون طن في أغسطس، من 47.149 مليون في يوليو، وفق «رويترز».

وبلغت الصادرات عبر خطوط الأنابيب 4.610 مليون برميل يوميا الشهر الماضي، مقابل 4.609 مليون في يوليو تموز.

يأتي ذلك عقب تقرير أفاد بأن «أوبك» رفعت إنتاجها في أغسطس لأول مرة هذا العام، نتيجة زيادة الإمدادات من العراق ونيجيريا التي طغت على أثر تخفيضات السعودية أكبر دولة مصدرة للخام في العالم والخسائر الناجمة عن العقوبات الأمريكية علي إيران.

وبموجب الاتفاق المبرم بين أعضاء منظمة أوبك ومنتجين آخرين خارجها، اتفقت روسيا على خفض الإنتاج 228 ألف برميل يوميا عن مستوى أكتوبر تشرين الأول 2018، وهو مستوى الأساس لتخفيضات الإنتاج.

ووفقا لحسابات رويترز، ينبغي لروسيا أن تكبح الإنتاج عند نحو 11.17-11.18 مليون برميل يوميا، على أساس أن الطن يعادل 7.33 برميل.

وأقر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك الأسبوع الماضي بأن الإنتاج في أغسطس ارتفع قليلا عن المستويات المتفق عليها بموجب الاتفاق العالمي ولكنه ذكر أن موسكو لا زالت ترمي للالتزام بالاتفاق كليا.

وأنتجت روسيا 11.15 مليون برميل في يوليو تموز بسبب أزمة النفط الملوث. وفي أغسطس، أنتجت أعلى متوسط شهري منذ مارس حين بلغ الإنتاج 11.30 مليون برميل يوميا.

وارتفع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي إلى 55.48 مليار متر مكعب الشهر الماضي، أو 1.79 مليار متر مكعب يوميا، مقابل 54.66 مليار متر مكعب في يوليو.