الذهب يرتفع غداة فرض واشنطن رسوما جمركية على البضائع الصينية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 سبتمبر 2019, 11:34 صباحا

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع أخرى، في تصعيد للحرب التجارية المستمرة بينهما منذ فترة طويلة، مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

وبدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15% على مجموعة من السلع الصينية يوم الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأميركي.

وبحلول الساعة (07:42 بتوقيت غرينتش)، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة، وفق «رويترز».

واستقر الذهب في العقود الأميركية الآجلة عند 1529.50 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه إن زد «وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة مطلع الأسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق صباح اليوم».

وساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب أكثر من 100 دولار في أغسطس.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 18.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5% إلى 935.45 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.4% إلى 1536.55 دولار للأوقية.

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