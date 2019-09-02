شركات التعدين تصعد بالأسهم الأوروبية

فتحت أسهم أوروبا مرتفعة اليوم الإثنين، مدفوعة بصعود أسهم شركات التعدين، بينما ظلت المعنويات ضعيفة مع بدء الولايات المتحدة والصين أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم الجمركية على بضائع كل منهما.

وقادت المكاسب صعود مؤشر «فايننشال تايمز 100» البريطاني 0.4% مع ارتفاع شركات تعدين كبرى مثل بي.إتش.بي وريو تينتو على خلفية مكاسب لأسعار خام الحديد خلال الليل في الصين وهي أكبر مستهلك له، وفق وكالة «رويترز».

ولاقت أسعار خام الحديد دعما من تعهد بكين يوم السبت تعزيز الاستثمار في مشروعات البنية التحتية وتطوير الأقاليم لدعم الاقتصاد المتباطئ.

وبدأ تطبيق رسوم بنسبة 15% فرضتها واشنطن على بضائع صينية متنوعة يوم الأحد، بينما طبقت الصين رسوم جمركية جديدة على قائمة سلع مستهدفة بقيمة 75 مليار دولار.

ورغم ذلك، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن الطرفين لا زالا ينويان إجراء محادثات في وقت لاحق هذا الشهر.

وارتفعت الأسهم الألمانية الحساسة لقضايا التجارة 0.1% وزاد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 0.3% بحلول الساعة (07:14 بتوقيت غرينتش)، ليستهل شهر سبتمبر مرتفعا بعد تراجع 1.6% في أغسطس، بسبب الحرب التجارية، التي أدت لاضطراب في أسواق المال وأثارت مخاوف من ركود عالمي، لما يزيد عن عام.

والأسواق الأمريكية مغلقة يوم الإثنين في بسبب عطلة محلية، ومن المتوقع أن تكون أحجام التداول صغيرة.