تراجع أسعار النفط وسط جولة جديدة من الرسوم في الحرب التجارية بين أميركا والصين

تراجعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، بعد سريان مفعول رسوم جمركية جديدة تبادلت الولايات المتحدة والصين فرضها، مما أثار مخاوف من أن يعرض ذلك النمو العالمي لمزيد من الضرر ويقلص الطلب على النفط.

وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 42 سنتا، أو 0.7%، ليسجل 58.83 دولار للبرميل في الساعة 0041 بتوقيت غرينتش، وهبط خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.5%، إلى 54.83 دولار للبرميل، وفق وكالة «رويترز».

الصين ترد على أميركا

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوما نسبتها 15% على واردات صينية تتجاوز قيمتها 125 مليار دولار، منها أجهزة التحدث الذكية وسماعات البلوتوث،‭ ‬فضلا عن أنواع كثيرة من الأحذية، وردا على ذلك شرعت الصين في فرض رسوم على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

تأثير الخلافات

وقال ترامب إن الجانبين سيلتقيان لإجراء محادثات هذا الشهر. وقال خبير استراتيجيات السوق لدى أكسي تريدر، ستيفن إينز «لا مناص (من تأثير خلافات) التجارة والرسوم الجمركية على أسواق النفط، لذلك إذا استمرت الشكوك التجارية فسيكون من الصعب على النفط أن يتخلى عن المخاوف بشأن التهديد على الطلب العالمي».

جولة جديدة من فرض الرسوم الجمركية بين أميركا والصين تدخل حيز التنفيذ

فيما أظهر مسح لـ«رويترز» أن إنتاج منظمة البلدان المصدرة البترول (أوبك) ارتفع في أغسطس لأول شهر هذا العام مع تغلب زيادة الإنتاج من العراق ونيجيريا على القيود التي فرضتها السعودية والخسائر النفطية التي سببتها العقوبات الأميركية على إيران.