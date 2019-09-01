وزير المالية الفرنسي يناقش الضرائب الرقمية في واشنطن الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 04:05 مساء
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير في باريس، 29 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قال مصدر مقرب من وزير المالية والاقتصاد الفرنسي، إنه سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل، إلى واشنطن للقاء نظيره الأميركي؛ لمناقشة الضرائب على الشركات الرقمية العملاقة في أعقاب التوصل إلى اتفاق حول هذه المسألة خلال قمة مجموعة السبع. 

وأكد المصدر لوكالة «فرانس برس» أن الوزير الفرنسي برونو لو مير سيلتقي وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين «لمواصلة المباحثات حول الضرائب الرقمية» في العاصمة الأميركية. 

فرنسا تسعى للتوصل إلى اتفاق مع واشنطن حول الضرائب الرقمية

وأكدت فرنسا، بعد يومين من مباحثات مكثفة خلال قمة مجموعة السبع في بياريتس، الأسبوع الماضي، التوصل لاتفاق مبدئي مع الولايات المتحدة حول الضرائب على الشركات العملاقة، من شأنه أن يسهم في إبعاد خطر رد الأميركيين بفرض ضرائب على النبيذ الفرنسي، هدد بها الرئيس دونالد ترامب.

باريس وواشنطن تتوصلان لتسوية
واعتبر لومير أن ذلك التهديد بات «بعيدًا»، لكن لم يتم «إزالته بشكل نهائي»، وهو أمر يعتمد على مباحثات مقبلة مع الطرف الأميركي. وبموجب التسوية التي توصلت إليها باريس وواشنطن، التزمت فرنسا بالتخلي عن الضريبة التي تسري هذا العام، بمجرد التوصل لاتفاق دولي حول الضرائب برعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. 

الضرائب على أساس العائدات
واعتمدت ضريبة «غافا» (اختصارًا لأسماء شركات غوغل وأمازون وفيسبوك وأبل) بشكل نهائي في 11 يوليو، وتنص على فرض ضرائب على الشركات التكنولوجية العملاقة على أساس العائدات التي تحققها، لا على أساس أرباحها التي غالبًا ما تنقل إلى دول ذات مستوى ضرائب منخفض. وأثار الاتفاق المبدئي الذي أعلن عنه في بياريتس غضب قطاع التكنولوجيا الأميركي.

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