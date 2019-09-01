ميشال بارنييه «غير متفائل» بشأن تفادي «بريكست» بلا اتفاق

المفاوض الأوروبي في قضية بريكست ميشال بارنييه لدى وصوله إلى مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل، 22 أغسطس 2019 (فرانس برس)

قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في مسألة بريكست، ميشال بارنييه، في مقال نشر اليوم الأحد، في جريدة «صنداي تلغراف» إنه «غير متفائل» بشأن إمكانية تفادي بريكست بلا اتفاق مع بريطانيا، مؤكدا أن بروكسل لن تُدخل تعديلات على الاتفاق المطروح حاليا.

ويطالب رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، الذي تسلم مهامه في نهاية يوليو، بإلغاء بند من الاتفاق الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، يهدف إلى منع عودة حدود مادية بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. وينص بند «شبكة الأمان» على أنه في حال عدم التوصل إلى حل في ختام مرحلة انتقالية، تبقى المملكة المتحدة بكاملها ضمن «منطقة جمركية موحدة» مع الاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «فرانس برس».

ويرى جونسون أن هذا البند سيمنع المملكة المتحدة من اعتماد سياسة تجارية مستقلة، إذ ستبقى خاضعة للقوانين الأوروبية. وتعهد بإخراج بريطانيا من الاتحاد في 31 أكتوبر حتى في حال عدم التوصل إلى اتفاق جديد.

أقصى درجة من الليونة

واستبعد ميشال بارنييه في المقال إلغاء بند «شبكة الأمان»، موضحا أنه ضروري للحفاظ على سلامة السوق الموحدة الأوروبية وإبقاء الحدود مفتوحة بين مقاطعة إيرلندا الشمالية والجمهورية الإيرلندية بعد بريكست. وكتب أن «شبكة الأمان تمثل أقصى درجة ممكنة من الليونة التي يمكن للاتحاد الأوروبي تقديمها لدولة غير عضو». وتابع «لست متفائلا في إمكانية تفادي سيناريو (خروج) بلا اتفاق، لكنني أبقى مصمما على استكشاف كل الاحتمالات التي ستطرحها الحكومة البريطانية التي تنسجم مع اتفاق الانسحاب».

وأشار إلى أن المناقشات حول حلول بديلة لشبكة الأمان الإيرلندية لا يمكن أن تبدأ إلا بعد إبرام الاتفاق المطروح حاليا، بالتوازي مع المفاوضات حول العلاقة المستقبلية بين بروكسل ولندن. وسبق أن رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات اتفاق الانسحاب الذي فاوضت عليه تيريزا ماي.