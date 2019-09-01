جولة جديدة من فرض الرسوم الجمركية بين أميركا والصين تدخل حيز التنفيذ

بدأت الصين والولايات المتحدة، اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المتداولة بينهما، في أحدث تصعيد للحرب التجارية بينهما.

ودخلت رسوم جمركية إضافية على منتجات صينية تصل قيمتها إلى مليارات الدولارات، حيز التنفيذ في الولايات المتحدة ويبدو الرئيس الأميركي دونالد ترامب مصمما على انتزاع اتفاق تجاري من بكين، وفق وكالة «فرانس برس».

الرسوم الجمركية الإضافية تصل لنسبة 15% من سلع مستوردة من الدولة الآسيوية العملاقة تصل قيمتها إلى 300 مليار دولار لم تشملها حتى الآن الإجراءات الضريبية الأميركية السابقة. ودخلت الرسوم حيز التنفيذ عند الساعة 00,01 بالتوقيت المحلي (04,01 ت غ)، مع فرض بكين رسوما نسبتها 5% على النفط الخام الأميركي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

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ترامب يتجاهل التحذيرات

وتجاهل ترامب الذي يقوم بحملته الانتخابية لولاية رئاسية ثانية، التحذيرات الكثيرة بشأن التداعيات السلبية المحتملة على الاقتصاد والأسواق، وتشمل الزيادة الجديدة مجموعةً واسعة من البضائع، ولا سيما في قطاع الأغذية (لحوم الأبقار المقطعة والنقانق المصنوعة من لحم خنزير والفاكهة والخضار والحليب والأجبان والتوابل والمثلجات...).

السلع الرياضية

وستفرض رسوم أيضا، بحسب اللائحة الرسمية، على بعض السلع الرياضية مثل مضارب الغولف وألواح التزلج على الماء والدراجات وآلات موسيقية وثياب رياضية وأثاث وأوان منزلية وحتى على كراسي الأطفال العالية. وقال خبراء اقتصاديون من معهد «بيترسون» للاقتصاد الدولي الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، إن قيمة السلع التي ستُفرض عليها رسوم جمركية جديدة هي 112 مليار دولار. وتضاف هذه السلع إلى منتجات صينية تفوق قيمتها 250 مليار دولار تخضع في الأصل لزيادة في الرسوم.

وبحلول نهاية العام الجاري، ستتمّ زيادة الرسوم على مجمل الواردات الصينية (تصل قيمتها إلى نحو 540 مليار دولار بناء على أرقام العام 2018) في آخر دفعة مرتقبة في 15 ديسمبر.

بكين ترد

فيما قررت بكين الرد عبر رفع رسومها الجمركية على منتجات أميركية بقيمة 75 مليار دولار على مرحلتين وفي الوقت نفسه.. والأمل في أن يغير ترامب موقفه، إذ إنه استبعد مساء الجمعة، فكرة إرجاء الزيادة على الرسوم إلى موعد لاحق. وبدا وكأنه يسعى إلى تهدئة القلق عبر تأكيد حصول لقاءات بين واشنطن وبكين. وصرح «ليس باستطاعتي قول أي شيء، لكننا نتحدث مع الصين. لدينا محادثات مع الصين. ومن المقرر عقد اجتماعات. هناك اتصالات جارية». وأضاف «أعتقد أن اجتماع سبتمبر لا يزال قائما. لم يتم إلغاؤه. سنرى ما سيحدث».

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الطرف الصيني لم يؤكد حتى الساعة عقد مثل هذه اللقاءات أو الاجتماعات. ومنذ مارس 2018، يشن ترامب حرب رسوم جمركية عنيفة لفرض التوصل لمعاهدة تضع حدا لممارسات تجارية يعتبرها غير عادلة مثل النقل القسري للتكنولوجيا الأميركية والإعانة الهائلة التي تحصل عليها الشركات الصينية الحكومية. وتبدو هذه الاستراتيجية حتى الآن غير مجدية رغم أنها تُثقل كاهل الاقتصاد الصيني. ورفضت بكين التفاوض تحت التهديد وتظهر أنها صارمة في موقفها.