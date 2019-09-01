الصين تبدأ فرض رسوم إضافية على بعض السلع الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 01 سبتمبر 2019, 08:24 صباحا
حاويات في أحد الموانئ الصينية. (أرشيفية: الإنترنت)

بدأت الصين، اليوم الأحد، فرض رسوم جمركية إضافية على بعض السلع الأميركية ضمن قائمة بضائع مستهدفة تبلغ قيمتها 75 مليار دولار.

وفرضت بكين رسوما إضافية نسبتها 5 و10% على 1717 سلعة مما إجماليه 5078 منتجا أميركيا، حسب وكالة «رويترز».

وبدأت الصين فرض رسوم نسبتها 5% على النفط الخام الأميركي، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استهداف نفط الولايات المتحدة منذ بدأ أكبر اقتصادين في العالم حربهما التجارية قبل أكثر من عام.

وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة أن رسوما جمركية إضافية مرتفعة على سلع صينية ستدخل حيز التنفيذ الأحد، معتبرا أن ضغوطه الاقتصادية تجبر بكين على اتخاذ موقف أكثر اعتدالا في هونغ كونغ.

ويخوض الطرفان منذ عام نزاعا تجاريا مع تبادل فرض رسوم جمركية على مليارات الدولارات من البضائع. ويبدو أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود.

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