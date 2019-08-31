«يوروستات»: استمرار انخفاض متوسط معدلات البطالة في أوروبا

مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات)، (الإنترنت).

أكد مكتب الإحصائيات الأوروبية «يوروستات»، أن معدلات البطالة واصلت انخفاضها في المتوسط، على المستوى السنوي سواء في دول منطقة اليورو (19 دولة)، أو في عموم الدول الـ28 الأعضاء.

وأشار المكتب، في أحدث تقاريره الصادرة اليوم، التي نقلتها وكالة «آكي»، إلى أن معدلات البطالة في منطقة اليورو سجلت معدل 7,5% ما بين شهري يوليو ويونيو من العام الحالي، في حين كانت النسبة المسجلة للفترة نفسها عام 2018 تصل إلى 8,1%. وتعتبر النسبة المسجلة حديثا هي الأقل في منطقة اليورو منذ الربع الثالث عام 2008.

أما فيما يتعلق بمتوسط نسب البطالة في عموم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فقد بقي ثابتا عند 6.3% خلال شهري يونيو ويوليو 2019، ما يشكل انخفاضا طفيفا عن 6.8% عن المعدل الذي تم تسجيله خلال نفس الفترة العام الماضي.

هذا ولا تزال معدلات البطالة في أوروبا، حسب يوروستات، تواصل انخفاضها بشكل مضطرد منذ بداية عام 2000.

وقد سجلت كل من جمهورية التشيك وألمانيا أقل معدلات البطالة لشهر يوليو هذا العام بنسب 2,1% و3,0% على التوالي.

ولاتزال اليونان تحتل رأس قائمة الدول الأوروبية الأكثر معاناة من البطالة بنسبة 17,2% تليها إسبانيا 13.9%.