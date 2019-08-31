الاقتصاد الجزائري يئن تحت ضربات الاحتجاجات

جانب من احتجاجات الجزائريين في الجمعة الـ13 للتظاهرات, l7 مايو 2019, (وكالات)

في الوقت الذي يبدو فيه الاقتصاد الجزائري خرج سالما من الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ أبريل الماضي، بالنظر إلى انطلاق الطائرات بالعاملين في القطاع العام لقضاء إجازاتهم في الخارج، إلا أن مراقبين يرون أن هذه الرؤية «خادعة» وتخفي وراءها مشكلات متنامية طالت أغلب القطاعات الاقتصادية في البلاد.

التوتر القائم بين النخب في المؤسسات السياسية والعمالية والعسكرية وقطاع الأعمال من جهة، وحركة التوظيف والفساد والبطالة وإغلاق بعض الشركات من جهة أخرى، ربما كانت أبرز العوامل التي يمكن على أثرها تحديد وضع الاقتصاد الذي تسيطر عليه الدولة.

بطالة

ملف البطالة يأتي على رأس الملفات التي تعكس تأثر الاقتصاد في البلاد بالحركة الاحتجاجية، فرغم أن موارد البلاد من النفط والغاز تتدفق، إلا أن آلاف الوظائف أصبحت عرضة للخطر، كما أن النمو بدأ يتعثر في الاقتصاد الجزائري، وفق ما تكشفه البيانات الرسمية، التي تقول إن واحدًا من كل أربعة مواطنين دون سنّ الثلاثين عاطل عن العمل. وتشكل هذه الفئة العمرية 70% من سكان البلاد.

وارتبطت أزمة البطالة بشكل خاص بالتوقيفات التي طالت اقتصاديين في البلاد على صلة بالرئيس عبد العزيز بوتفليفة، إذ عقب الاستقالة في أبريل، بدأت تحقيقات الفساد مع بعض من كانوا يحيطون بالزعيم السابق. لكن بينما تسير التحقيقات في مسارها البطيء، وفق مراقبين، يكاد الشلل يصيب خمس شركات كبرى في قطاعات من السكر إلى السيارات إذ يواجه أصحابها صعوبات في توقيع شيكات الأجور أو طلب استيراد المواد الخام وذلك لأن حساباتهم المصرفية مجمدة.

يقول مالك، موظف ضمن 15 ألفًا يعملون لدى رجل الأعمال الموقوف علي حداد، إنه فصل مؤخرًا من عمله كصحفي لدى تلفزيون «دزاير». مضيفًا لوكالة «رويتزر»، «قال لي المديرون إنه لم تعد هناك أي أموال أخرى متاحة».

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ورغم أن الحكومة الموقتة تقول إنها ستبحث عن وسيلة لصون الوظائف، إلا أن مئات من العاملين لدى رجال الأعمال الموقوفين لم ينتظروا خطوات الحكومة «البطيئة»، إذ انضموا لصفوف عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين يتجمعون كل أسبوع في العاصمة الجزائر بعد أن انقضت ثلاثة أشهر دون صرف الأجور.

أيضًا توقف العمل في خط للسكك الحديدية طوله 185 كيلومترًا وأرغم حوالي 200 موظف على أخذ إجازات إجبارية بسبب «نقص السيولة». وكان هذا المشروع يخص حداد الحليف، المعتقل لصلته بالرئيس السابق بوتفليقة.

الوضع السياسي الذي تشهده البلاد، أثر بشكل كبير على النواحي الاقتصادية، فوفق مصدر في «سوناطراك» فإن «الإنتاج النفطي مستمر لكن كل ما عداه مجمد تمامًا» وهو أمر نابع من كون أي صفقة مع شركة أجنبية تحتاج الحصول على دعم رئيس «دائم» وليس «مؤقت».

وتأجل إجراء انتخابات لاختيار خليفة لبوتفليقة إلى أجل غير مسمى رغم الحوار بين أحزاب المعارضة والحكومة غير الحزبية الذي يديره قائد الجيش الفريق، أحمد قايد صالح.

وكشف المصدر- الذي رفض ذكر اسمه - لوكالة «رويترز» أن «الرؤية غائبة في الأجل القريب لأن العوامل السياسية لا الاقتصادية هي التي تتصدر جدول الأعمال في الوقت الحالي».

بدوره، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر، عبد الرحمان عية، أن «الاضطرابات ستقتطع نقطة مئوية كاملة من نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام الذي بلغ 2.3% في 2018 وربما يسوء الحال كثيرًا عن ذلك»، رغم أن الحكومة لم تر توقعات للنمو هذا العام. وأضاف «عية»، «ليس بوسع أحد الآن أن يتصور ضخامة المشكلة الاقتصادية».

وجاء سقوط بوتفليقة في وقت بدأت فيه السلطات محاولة إقناع المواطنين بأن دولة الرفاه، التي توفر لمواطنيها وظائف غير منتجة بالدولة وتضمن رخص المسكن والوقود والغذاء والدواء والرعاية الصحية المجانية، لم تعد قابلة للاستمرار.

ورغم استمرار تدفق النفط والغاز، اللذان يمثلان 94% من إيرادات التصدير، و60% من ميزانية الدولة، إلا أن إيرادات القطاع انخفضت بنسبة 6.3% إلى 17.65 مليار دولار في الفترة من يناير إلى يونيو (فترة الاحتجاجات) إذ عمل استهلاك الطاقة المتزايد على تناقص الصادرات.

أيضا أظهرت البيانات الجمركية، ارتفاع العجز التجاري بنسبة 12% في النصف الأول من العام الجاري. وكتب المستشار الاقتصادي السابق للحكومة، عبد الحق لعميري، في صحيفة الوطن «كل شيء يشير فيما يبدو أن البلاد تشهد فترة طويلة من الغموض الاقتصادي.. الحكومة لا تملك الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية».

وقال الخبير الاقتصادي عضو لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، هواري تغرسي، إن المستثمرين متخوفون وإن القدرات الإنتاجية المحلية خارج قطاع الطاقة انخفضت بنسبة 50%. وأضاف «إذا استمرت الأزمة فلن نشهد فقط انخفاضًا في النمو بل إن الاقتصاد سيواجه كارثة».

الحكومة الموقتة في الجزائر، حاولت التصدي للوضع الاقتصادي المتأزم بفتح أسواق جديدة، لاسيما في صناعة السيارات، إذ تعهدت الجزائر بتطوير صناعة السيارات، كأحد الحلول للخروج من المأزق الاقتصادي الذي تشهده البلاد، لكنها أجبرت على تقليص حصص مكونات السيارات المستوردة لخطوط تجميع السيارات الخاصة، بعد أن ارتفعت فاتورتها بمقدار الخمس إلى 1.234 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

وتعمل أربع شركات خاصة في مجال تجميع السيارات الآن على خفض الإنتاج وذلك رغم الطلب المتنامي من سكان البلاد البالغ عددهم 43 مليون نسمة وهو ما قد يرفع أسعار السيارات المستعملة.

وعلقت شركة سوفاك العائلية التي تدير مصنعًا لتجميع السيارات مع فولكسفاجن الألمانية الطلبات في العام الجاري، على خلفية التحقيق مع مراد عولمي، رئيس «سوفاك» في اتهامات ينفيها. كما منحت شركة «طحكوت» منحت حوالي 800 عامل في خط تجميع سيارات هيونداي إجازات إجبارية في يوليو تموز بسبب نقص المواد الخام.

أخيرًا قد يشير وضع احتياط النقد الأجنبي إلى عمق الأزمة الاقتصادية في الجزائر، فقد انخفضت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بمقدار 7.28 مليار دولار في الأشهر الأربعة الأولى من السنة الجارية لتصل إلى 72.6 مليار دولار. وكانت الاحتياطيات بلغت 178 مليار دولار في 2014 عندما بلغت أسعار النفط الخام 100 دولار للبرميل.