أميركا تخفض تقديرات نموها الاقتصادي إلى 2%

مارة في شارع للتسوق في مانهاتن بنيويورك، 05 يوليو 2019 (فرانس برس)

خفضت وزارة التجارة الأميركية، اليوم الخميس، تقديراتها لنمو اقتصاد الولايات المتحدة بشكل طفيف إلى 2%، لكنها أكدت أنه نمو ثابت بالمقارنة مع بداية العام.

وسجل إجمالي الناتج الداخلي للولايات المتحدة، بالوتيرة السنوية، زيادة نسبتها 2% من أبريل إلى يونيو في تقديرات تتطابق مع توقعات المحللين، مقابل 2,1% في التقديرات السابقة. وهذه النسبة تؤكد تباطؤا واضحا بالمقارنة مع النمو في الفصل الأول من العام. لكن هذا النمو يبقى معززا نسبيا خصوصا بسبب حيوية المستهلك الأميركي.

أفضل أداء منذ خمس سنوات

ورفعت الوزارة تقديراتها لزيادة نفقات الاستهلاك المحرك التقليدي للاقتصاد الأميركي، بنسبة 4,7%، في أفضل أداء منذ خمس سنوات. واستحوذ المستهلكون على مزيد من السلع الدائمة من السيارات إلى الأجهزة الكهربائية المنزلية. وارتفعت هذه المبيعات بنسبة 8,8% وهو أمر لم يحدث منذ خمس سنوات، وهو ما سمح بتعويض الأنباء السيئة المتعلقة باستثمارات الشركات (تراجعت 0,6%) وخصوصا التجارة التي تعاني بشكل واضح من تأثير المواجهة مع الصين.

وشهدت الصادرات الأميركية تراجعا أكبر مما ورد في التقديرات السابقة (-5,8%) مما كلف نمو إجمالي الناتج الداخلي 0,7%. أما الواردات فبقيت على حالها تقريبا (+0,1%).