ارتفاع أسعار الذهب بفعل مخاوف الركود وضبابية التجارة

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مع تأثر الشهية للمخاطرة بمخاوف الركود، بينما يتابع المتعاملون تطورات حرب التجارة الأمريكية الصينية ويرقبون البنوك المركزية العالمية لاستقاء الاتجاه بشأن أسعار الفائدة.

وفي الساعة 0754 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعًا 0.3% إلى 1542.77 دولار للأوقية (الأونصة)، وصعدت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2% إلى 1552.70 دولار للأوقية، وفق وكالة «رويترز».

قوة الذهب

وقال المدير العام فيإيه.بي.سي بوليون نيكولاس فرابل: «الذهب يستمد القوة من الانطباع بأن المواقف التجارية تزداد تصلبًا، وأن الصين من المرجح أن تصبح أقل مرونة بعد الطريقة التي غير بها الرئيس ترامب مواقفه وتصريحاته على مدار الأيام القليلة الماضية».

وزادت الفضة 1.2% في المعاملات الفورية إلى 18.56 دولار للأوقية، مسجلة أعلى مستوياتها منذ أبريل 2017. وتقدم البلاتين 1.5% إلى 913.86 دولار، في حين زاد البلاديوم 1.1% إلى 1485.71 دولار للأوقية.