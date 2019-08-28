انخفاض أرباح «بتروفاك» النفطية متأثرة بتحقيقات في قضايا رشوة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أغسطس 2019, 04:06 مساء

أعلنت شركة «بتروفاك» المتخصصة في خدمات حقول النفط، اليوم الأربعاء، انخفاض أرباحها 8.7% في النصف الأول من العام الجاري، بفعل تراجع الطلبيات الجديدة نتيجة التحقيقات الجارية في تعاقداتها بالسعودية والعراق.

وقالت الشركة إنها فقدت عقودا بعشرة مليارات دولار بسبب التحقيقات التي يجريها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة البريطاني، وقادت لإدانة مدير المبيعات السابق بالشركة في 11 اتهاما بالرشوة ترتبط بعقود عراقية وسعودية.

وهبطت أرباح «بتروفاك» الأساسية إلى 305 ملايين دولار في الأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو من 334 مليونا قبل عام، مع وصول الطلبيات الجديدة إلى ملياري دولار انخفاضا من 3.3 مليار في نهاية يونيو 2018.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تقديم استقالته.. الفوناس يكشف كواليس مثيرة حول الوضع في «الأولمبية»
رياضة محلية
حظر بيع الفيلة البرية لحدائق الحيوان يثير جدلا
دولى
رسميًّا.. باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب مبابي وكافاني
رياضة عالمية
العيساوي يعلن إجراءات لعلاج ملف تكدس الخردة في 3 بلديات
ليبيا
ماكرون يوجه تحذيرا إلى «السبعة الكبار» بشأن الأزمة الليبية
ليبيا
«الصحة العالمية» تكشف خطورة البلاستيك في مياه الشرب
طب وصحة
«الرئاسي» ومؤسسة النفط سيبحثان تنفيذ قرار زيادة رواتب عمال القطاع بنسبة 67%
ليبيا
جريدة «الوسط»: روسيا وفرنسا وأميركا تستعجل الحل السياسي
ليبيا
سلامة: الحل العسكري في ليبيا «وهم مكلف» ونقترب من العودة إلى عمليات حل الأزمات ...
ليبيا
بلدية مصراتة تبلغ وليامز شروطها لاستئناف الحوار السياسي
ليبيا
مأساة ثلاثة مهاجرين ليبيين: الغرق في البحر أفضل من الفوضى
ليبيا
احتياطي الذهب الليبي لم يتغير منذ 7 سنوات
ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

علماء يكتشفون أحد الأعراض المبكرة لسرطان البنكرياس