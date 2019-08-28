شركة حبوب روسية تعلن اعتزامها تصدير القمح إلى مصر

أرشيفية: رويترز

أعلنت الشركة الروسية «المتحدة للحبوب» التي تسيطر عليها الدولة، اليوم الأربعاء، إنها تدرس التوسع في تصدير الحبوب ببيعها إلى مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم وأكبر مشتر للقمح الروسي.

وفي مناقصة طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر، أمس الثلاثاء، لشراء القمح، انضم وجه جديد للمشاركين في العطاء هو شركة «غرين إكسبورت».

وقالت الشركة المتحدة الروسية، إن «غرين إكسبورت»، ذراعها التجاري في سويسرا، ردا على سؤال من «رويترز» عما إذا كانتا الشركتين مرتبطتين ببعضهما. وأضافت أنها مسجلة في قائمة الموردين لهيئة السلع المصرية.

وتابعت الشركة المتحدة، في بيان نقلته «رويترز»، «منذ أغسطس هذا العام تشارك الشركة بنشاط في المناقصات في إطار تطوير مبيعات الصادرات. والسوق المصرية من الأسواق التي تحظى بالأولوية». ولم تذكر مزيدا من التفاصيل عن خططها للتوسع في صادرات الحبوب. وروسيا أكبر مصدر للقمح في العالم.

وشاركت «غرين اكسبورت» في المناقصة، ولكنها لم تفز بها. واشترت الهيئة 230 ألف طن من القمح الروسي (من بوسكو وجارانت لوجيستكس)، و60 ألف طن من القمح الأوكراني و60 ألف طن من القمح الفرنسي للشحن في الفترة من الأول إلى العاشر من أكتوبر.

وصدرت الشركة المتحدة نحو 1.1 مليون طن من القمح في موسم التسويق 2018-2019 الذي انتهى في 30 يونيو، حسب تقديرات المحللين. ويمثل ذلك قدرا ضئيلا من إجمالي صادرات روسيا من القمح خلال الموسم والذي بلغ 35.2 مليون طن.